Мурашко: Вакцина от нового штамма Эболы готова, но её нужно тестировать

В России уже разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы Минздрава, ранее вакцину для профилактики Эболы создал институт имени Гамалеи. После появления нового штамма специалисты адаптировали препарат под изменившийся вариант вируса.

Мурашко уточнил, что сейчас вакцина уже существует в формате готового продукта. Однако использовать её сразу нельзя: препарату ещё предстоит пройти необходимые этапы тестирования. Министр подчеркнул, что речь идёт именно об адаптированной версии уже имеющейся российской разработки против лихорадки Эбола.