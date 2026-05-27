Роспотребнадзор усилил контроль на границе РФ из-за вспышки Эболы в Африке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MBLifestyle
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на государственной границе России в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Особое внимание уделяется прибывающим из регионов с повышенным риском заражения.
«Для оценки и минимизации рисков также используется АИС «Периметр»», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили о мерах личной профилактики: мыть руки с мылом перед едой, избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, а при возвращении в страну и появлении симптомов (лихорадка, головная и мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь) немедленно обращаться к врачу.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России риска распространения вируса Эбола нет — нынешняя вспышка зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго, в провинции Итури на границе с Угандой. Позже глава Минздрава сообщил, что Россия обладает собственными наработками для создания вакцины против лихорадки Эбола: отечественные специалисты могут использовать имеющиеся разработки для подготовки препарата в кратчайшие сроки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российские учёные и власти помогут местному населению в борьбе с болезнью в максимально сжатые сроки.
