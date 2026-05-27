Роспотребнадзор усилил контроль на границе РФ из-за вспышки Эболы в Африке

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на государственной границе России в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Особое внимание уделяется прибывающим из регионов с повышенным риском заражения.

«Для оценки и минимизации рисков также используется АИС «Периметр»», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах личной профилактики: мыть руки с мылом перед едой, избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, а при возвращении в страну и появлении симптомов (лихорадка, головная и мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь) немедленно обращаться к врачу.