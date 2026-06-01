Глава Роспотребнадзора оценила риски заноса вируса Эбола в РФ
Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остаётся стабильной, риски заноса вируса Эбола в страну минимальны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Для РФ сегодня рисков нет, варианты заноса минимальные. Мы контролируем на границе поток въезжающих в страну», — отметила Попова.
Напомним, в Демократической Республике Конго зафиксированы рекордные темпы распространения лихорадки Эбола: ситуация остаётся крайне тревожной. Обстановка вызывает серьёзное беспокойство у местных сообществ и медиков на передовой. В связи с этим Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на государственной границе России, уделяя особое внимание прибывающим из зон риска, а для оценки и минимизации угроз используется АИС «Периметр».
