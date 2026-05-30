«Врачи без границ» заявили, что Эбола в Конго распространяется рекордными темпами

В Демократической Республике Конго зафиксированы рекордные темпы распространения лихорадки Эбола, ситуация остаётся крайне тревожной. Об этом заявил заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес.

«Спустя две недели после публичного заявления об обнаружении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури ситуация остаётся крайне тревожной и представляет собой реальный источник беспокойства для местных сообществ и работников здравоохранения на передовой», — сказал он.

Скорость распространения болезни беспрецедентна, и присутствующие в очаге специалисты попросту не успевают реагировать. Ежедневно выявляются всё новые случаи с подозрением на вирус. Гонсалес подчеркнул, что текущие темпы лабораторной диагностики не позволяют вовремя подтверждать заболевание. Чтобы взять ситуацию хотя бы под частичный контроль, необходимо немедленно нарастить объёмы тестирований.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала уже 906 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго. Из этого числа 223 эпизода завершились летальным исходом. Расследования продолжаются, и эти цифры будут корректироваться по мере наращивания лабораторных мощностей. Вспышка охватила провинцию Итури и была признана чрезвычайной ситуацией международного значения.