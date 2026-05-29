ВОЗ насчитала в ДР Конго 906 случаев Эболы и 223 летальных исхода

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил о вылете в Демократическую Республику Конго из-за новой вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури . Он призвал действовать сообща как можно скорее, выразив надежду, что республика, уже 16 раз побеждавшая этот вирус, справится и с текущей вспышкой.

Врус Эбола (чаще всего вид Zaire ebolavirus) — это тяжёлая геморрагическая лихорадка с коэффициентом летальности от 25% до 90% (в среднем около 50%). Передача происходит через прямой контакт с кровью, выделениями или тканями больных и умерших, а также через загрязнённые медицинские инструменты; инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Симптомы включают внезапную высокую температуру, сильную слабость, боль в мышцах, рвоту, диарею, а на поздних стадиях — внутренние и внешние кровотечения. В 2025 году в ДРК была зафиксирована 16-я по счету вспышка (провинция Касаи, зона здоровья Булапе), объявленная в сентябре и завершённая в декабре: из 64 случаев (53 подтверждённых) скончалось 45 человек (летальность 70,3%). Особенностью стали высокая смертность среди детей (12 из 14) и внутрибольничное заражение медперсонала, при этом генетический анализ показал неожиданное 99,5% сходство вируса со штаммом 1976 года.