Глава ВОЗ Гебреисус: Эбола вернулась

Тедрос Аданом Гебреисус, возглавляющий Всемирную организацию здравоохранения, объявил о своём вылете в Демократическую Республику Конго. Причиной послужила новая вспышка лихорадки Эбола, которая уже дала о себе знать в провинции Итури. Информация появилась на его официальной странице в соцсети Х.

«Я направляюсь в ДРК. Эбола вернулась. Наибольший удар пришёлся на провинцию Итури», — написал он.

По мнению главы ВОЗ, 16 предыдущих побед Конго над Эболой дают основания полагать, что республика одолеет и нынешнюю вспышку. Тем не менее он предупредил: ждать нельзя, нужно действовать сообща, и как можно скорее.