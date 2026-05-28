Глава ВОЗ Гебреисус: Эбола вернулась
© ТАСС / MARTIAL TREZZINI
Тедрос Аданом Гебреисус, возглавляющий Всемирную организацию здравоохранения, объявил о своём вылете в Демократическую Республику Конго. Причиной послужила новая вспышка лихорадки Эбола, которая уже дала о себе знать в провинции Итури. Информация появилась на его официальной странице в соцсети Х.
«Я направляюсь в ДРК. Эбола вернулась. Наибольший удар пришёлся на провинцию Итури», — написал он.
По мнению главы ВОЗ, 16 предыдущих побед Конго над Эболой дают основания полагать, что республика одолеет и нынешнюю вспышку. Тем не менее он предупредил: ждать нельзя, нужно действовать сообща, и как можно скорее.
Ранее Life.ru уже сообщал, что границы распространения вируса в Конго продолжают раздвигаться. На данный момент зарегистрировано около 900 вероятных инфицирований, из них диагноз подтверждён лабораторно в 101 случае. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России риска распространения вируса Эбола нет — нынешняя вспышка зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго, в провинции Итури на границе с Угандой. Позже глава Минздрава сообщил, что РФ обладает собственными наработками для создания вакцины против лихорадки Эбола.
