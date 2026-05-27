Роспотребнадзор создал тест-систему для выявления Эболы из-за вируса Бундибуджио

Российское санитарное ведомство разработало и запустило в производство тест-систему для выявления лихорадки Эбола, которую вызывает вирус Бундибуджио. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемого вирусом Бундибуджио, и организовано её производство», — говорится в сообщении.

Ведомство также оценило вероятность проникновения опасной инфекции на территорию страны. На сегодняшний день подобные риски признаны минимальными. Завозных случаев заболевания в Российской Федерации не зафиксировано. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отечественная система «Санитарный щит» находится на высоком уровне готовности.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прибыв в Женеву на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что в России риск распространения вируса Эбола отсутствует. Очаг инфекции находится на востоке Демократической Республики Конго в провинции Итури, которая граничит с Угандой. Сигнал тревоги поступил в конголезские органы здравоохранения 5 мая. По мнению специалистов, вирус вполне мог циркулировать среди местных жителей несколько недель до этого момента.