28 мая, 11:35

Глава ВОЗ срочно вылетает в Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус лично отправляется в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за возобновившейся вспышки лихорадки Эбола. Как он написал в соцсети Х, эпидемия вновь нанесла удар, в первую очередь по провинции Итури.

«Я направляюсь в ДРК. Эбола вернулась. Наибольший удар пришёлся на провинцию Итури», — написал Гебрейесус.

Глава ВОЗ намерен работать непосредственно на месте, координируя усилия с правительством ДРК, сотрудниками ВОЗ и местными медицинскими специалистами. Гебрейесус напомнил о 16 предыдущих победах ДРК над Эболой, выразив уверенность в успехе и на этот раз, но подчеркнул необходимость немедленных и совместных действий.

Роспотребнадзор усилил контроль на границе РФ из-за вспышки Эболы в Африке
Роспотребнадзор усилил контроль на границе РФ из-за вспышки Эболы в Африке

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России риска распространения вируса Эбола нет — нынешняя вспышка зафиксирована на востоке ДРК, в провинции Итури на границе с Угандой. Позже глава Минздрава сообщил, что Россия обладает собственными наработками для создания вакцины против лихорадки Эбола: отечественные специалисты могут использовать имеющиеся разработки для подготовки препарата в кратчайшие сроки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что российские учёные и власти помогут местному населению в борьбе с болезнью в максимально сжатые сроки.

Наталья Демьянова
