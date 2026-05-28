Глава ВОЗ срочно вылетает в Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус лично отправляется в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за возобновившейся вспышки лихорадки Эбола. Как он написал в соцсети Х, эпидемия вновь нанесла удар, в первую очередь по провинции Итури.

Глава ВОЗ намерен работать непосредственно на месте, координируя усилия с правительством ДРК, сотрудниками ВОЗ и местными медицинскими специалистами. Гебрейесус напомнил о 16 предыдущих победах ДРК над Эболой, выразив уверенность в успехе и на этот раз, но подчеркнул необходимость немедленных и совместных действий.