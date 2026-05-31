31 мая, 14:23

Число смертей из-за Эболы в Африке достигло 43

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея сообщил, что число подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго достигло 43. Всего зафиксировано 263 случая заболевания, а ещё более 1,1 тысячи предполагаемых случаев находятся в стадии расследования.

«По состоянию на 30 мая в ДР Конго и Уганде было зарегистрировано 263 подтверждённых случая заболевания, 43 случая смерти, а более 1,1 тысячи предполагаемых случаев всё ещё расследуется», — написал Касея в колонке для газеты Financial Times.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Предыдущая вспышка Эболы в Конго завершилась лишь в октябре 2025 года.

ВОЗ насчитала в ДР Конго 906 случаев Эболы и 223 летальных исхода

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго зафиксированы рекордные темпы распространения лихорадки Эбола, ситуация остаётся крайне тревожной, заявил заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес. По его словам, спустя две недели после публичного объявления о вспышке в провинции Итури, скорость распространения болезни беспрецедентна, специалисты в очаге не успевают реагировать.

Анастасия Никонорова
