Число смертей из-за Эболы в Африке достигло 43

«По состоянию на 30 мая в ДР Конго и Уганде было зарегистрировано 263 подтверждённых случая заболевания, 43 случая смерти, а более 1,1 тысячи предполагаемых случаев всё ещё расследуется», — написал Касея в колонке для газеты Financial Times.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Предыдущая вспышка Эболы в Конго завершилась лишь в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго зафиксированы рекордные темпы распространения лихорадки Эбола, ситуация остаётся крайне тревожной, заявил заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес. По его словам, спустя две недели после публичного объявления о вспышке в провинции Итури, скорость распространения болезни беспрецедентна, специалисты в очаге не успевают реагировать.