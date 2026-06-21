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21 июня, 08:36

Названа длительность курса отечественной мРНК-вакцины от меланомы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

Полный курс терапии отечественной мРНК-вакциной против меланомы занимает около шести месяцев. Такие данные приводятся в материалах НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Первый этап лечения предполагает введение вакцины на 1-й, 8-й и 15-й дни терапии. Дальнейшее применение проводится с постепенным увеличением интервалов — один раз в 21 день. Всего в рамках курса предусмотрено до десяти инъекций препарата. Применение вакцины осуществляется не самостоятельно, а в сочетании с иммунотерапией. Такой подход рассчитан на комплексное воздействие на заболевание и формирование иммунного ответа.

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Милена Скрипальщикова
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