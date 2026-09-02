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Опубликовано 2 сентября, 08:04

Попова: В этом году в вакцинах от гриппа заменили все три компонента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

Состав вакцин против гриппа в этом году полностью обновили. Все три компонента заменили в соответствии с международными рекомендациями экспертов. Об этом журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В состав препаратов внесли изменения по международным рекомендациям экспертов. Корректировки затронули сразу два компонента вируса гриппа A и один компонент вируса гриппа B. Речь идёт о штамме A(H1N1), связанном с пандемией 2009 года, а также о A(H3N2). Третья замена относится к компоненту гриппа B.

«Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так», — сказала она.

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К сезону гриппа готовы: В регионы России поехали миллионы доз обновлённой вакцины

Ранее сообщалось, что с началом учебного года детям особенно важно своевременно сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Такая вакцинация помогает снизить вероятность тяжёлого течения заболеваний и связанных с ними осложнений. После прививки вероятность тяжёлого течения инфекции, госпитализации и опасных осложнений, по словам специалиста, снижается на 60-80%.

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Милена Скрипальщикова
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