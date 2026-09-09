Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 08:43

Первая волна уже близко: В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости ОРВИ

Попова предупредила о росте заболеваемости ОРВИ в России в середине сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Первую осеннюю волну заболеваемости ОРВИ в России ожидают уже во второй декаде сентября. Такой рост фиксируется ежегодно примерно в одно и то же время, рассказала РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главной причиной сезонного подъёма становится резкое увеличение числа контактов между людьми. В начале сентября дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые — на работу после отпусков.

Дополнительная нагрузка приходится на конец августа, когда многие россияне возвращаются домой к началу учебного и рабочего сезона.

«Первую волну мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа», — отметила Попова.

Для снижения риска заражения глава Роспотребнадзора посоветовала соблюдать обычные меры профилактики респираторных инфекций. В частности, следует по возможности избегать тесного общения с людьми с выраженными симптомами заболевания.

Также рекомендуется регулярно мыть руки и поддерживать в чистоте гаджеты, которыми человек часто пользуется в течение дня.

Врач призвала россиян осенью не болеть на ногах и следить за плесенью в квартирах
Врач призвала россиян осенью не болеть на ногах и следить за плесенью в квартирах

Ранее врач объяснил, что частые ОРВИ у ребёнка — это нормально, если нет одышки и удушья. По его словам, родителям не стоит пугаться, если ребёнок регулярно простужается, но каждый раз нормально выздоравливает.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Анна Попова
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar