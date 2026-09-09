Первая волна уже близко: В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости ОРВИ

Первую осеннюю волну заболеваемости ОРВИ в России ожидают уже во второй декаде сентября. Такой рост фиксируется ежегодно примерно в одно и то же время, рассказала РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главной причиной сезонного подъёма становится резкое увеличение числа контактов между людьми. В начале сентября дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые — на работу после отпусков.

Дополнительная нагрузка приходится на конец августа, когда многие россияне возвращаются домой к началу учебного и рабочего сезона.

«Первую волну мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа», — отметила Попова.

Для снижения риска заражения глава Роспотребнадзора посоветовала соблюдать обычные меры профилактики респираторных инфекций. В частности, следует по возможности избегать тесного общения с людьми с выраженными симптомами заболевания.

Также рекомендуется регулярно мыть руки и поддерживать в чистоте гаджеты, которыми человек часто пользуется в течение дня.

Ранее врач объяснил, что частые ОРВИ у ребёнка — это нормально, если нет одышки и удушья. По его словам, родителям не стоит пугаться, если ребёнок регулярно простужается, но каждый раз нормально выздоравливает.