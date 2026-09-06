Врач призвала россиян осенью не болеть на ногах и следить за плесенью в квартирах

Осенью организм сталкивается с дополнительными факторами, которые могут повышать риск респираторных инфекций и способствовать ухудшению самочувствия людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, опасность для дыхательных путей может представлять плесень, которая появляется в квартирах из-за сырости. Об осенних рисках рассказала Life.ru врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Марина Мелешина.

Даже при соблюдении всех мер предосторожности никто не застрахован от встречи с вирусом. При этом врач не рекомендует переносить ОРВИ на ногах.

Когда человек заболевает, организм направляет основные силы на борьбу с инфекцией. Ему нужны покой, отдых и энергия для выработки антител и интерферонов. Если продолжать активно работать, тренироваться или давать себе большую умственную нагрузку, организм вынужден расходовать ресурсы не только на иммунитет, но и на поддержание привычной активности. Марина Мелешина Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Это перегружает сердце и другие органы, мешая им эффективно противостоять вирусу. А ещё при таком подходе выше риск пропустить остаточные явления и загреметь под «вторую волну» заболевания.

Отдельно врач рассказала о влиянии витамина С на течение ОРВИ. По её словам, однозначного ответа на вопрос о том, помогает ли он быстрее выздороветь, нет.

«Если принимать витамин С регулярно в профилактических дозах, то возможно уменьшить риск заболеть ОРВИ, либо снизить общую продолжительность и тяжесть болезни, но процент такого исхода очень мал. То есть витамин С способен на положительный эффект, но как дополнение к основному лечению и другим факторам ЗОЖ», — сказала Мелешина.

Осенью также могут обостряться хронические заболевания. На самочувствие влияют сразу несколько факторов, в том числе сезонные инфекции, изменение режима дня, стресс и условия окружающей среды.

Во-первых, осенью происходит похолодание, возникают перепады температуры, повышается влажность и меняется атмосферное давление. Всё это может влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями.

«Осенью происходит похолодание, резкие перепады температуры (когда утром тепло, а вечером уже холодно), повышенная влажность и нестабильное атмосферное давление. Всё это создаёт дополнительную нагрузку на организм. Холод может вызывать спазм сосудов, ухудшая кровоснабжение органов. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это особенно рискованно: перепады давления атмосферного провоцируют скачки артериального давления, а при ишемической болезни сердца — спазмы сосудов, питающих сердце. Высокая влажность нередко усиливает боли в суставах (при артрите, артрозе)», — рассказала врач.

Во-вторых, осенью становится меньше солнечного света. Это может влиять на режим сна и настроение. У людей, склонных к сезонным нарушениям настроения, в этот период могут усиливаться апатия и другие симптомы.

Ещё один фактор связан с распространением вирусов. В холодный сезон люди чаще проводят время в закрытых помещениях, а сезонные респираторные инфекции распространяются активнее. Сама вирусная инфекция может становиться дополнительной нагрузкой для организма и ухудшать состояние людей с хроническими заболеваниями. Например, грипп способен усиливать симптомы уже имеющихся хронических заболеваний.

После отпусков многие возвращаются к плотному графику, который включает работу, учёбу и дополнительные обязанности. Это повышает уровень стресса и может негативно сказываться на сне, режиме дня и общем самочувствии.

Осенью также проще нарушить привычный режим питания. В рационе может становиться меньше свежих овощей, а жирной и острой пищи — больше. Дополнительными факторами риска становятся переедание и употребление стимуляторов, включая кофе, алкоголь и никотин. Всё это, по словам врача, способно стать спусковым крючком для обострения проблем с ЖКТ.

В осенней суете люди могут забывать о своевременном приёме лекарств и откладывать визиты к специалистам.

А именно нарушение схемы терапии — один из главных триггеров обострений Мария Мелешина Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Отдельного внимания требует плесень, которая может появляться в квартире из-за повышенной влажности и сырости.

«Плесень выпускает микроскопические споры, которые легко вдыхаются и попадают в нижние дыхательные пути. У людей с повышенной чувствительностью это может вызывать раздражение слизистых: насморк, кашель, першение в горле и слезотечение, аллергические реакции: ринит, конъюнктивит, обострение астмы. А также более серьёзные проблемы: при длительном воздействии возможны обострения хронических заболеваний дыхательных путей (бронхит, ХОБЛ), а в отдельных случаях — развитие лёгочного аспергиллёза. Поэтому, да, плесень в квартире действительно может быть опасна для дыхательных путей, особенно при длительном контакте. Сначала необходимо устранить причину сырости, а затем убрать саму плесень и предотвратить её возвращение», — пояснила врач.

Осенью световой день становится короче, что нередко сказывается на самочувствии и настроении. О том, как рисование помогает переключить нервную систему и изменить её режим работы, читайте в материале Life.ru.