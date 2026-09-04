Грустно, но вкусно: Чрезмерное увлечение осенними ягодами бьёт по почкам и желудку россиян

На первый взгляд, сезонные ягоды — облепиха, брусника, клюква — это настоящий кладезь витаминов. Как известно, они содержат большое количество витамина C, а также множество других полезных микроэлементов и органических кислот. Но также они могут и представлять опасность, особенно сейчас, когда многие едят их в неограниченном количестве, предупредил Life.ru врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Прежде всего, стоит учитывать, что эти ягоды обладают выраженным кислым вкусом, а значит, они могут повышать кислотность желудочного сока. Если съесть их в большом количестве, это способно спровоцировать сразу несколько неприятных последствий. В частности, речь идёт либо о возникновении острой ситуации (например, острого гастрита), либо об обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые до этого находились в стадии ремиссии. Происходит это потому, что кислота резко усиливает выброс соляной кислоты в желудке.

Более того, не стоит забывать и о кислотах как факторе агрессии: в высокой концентрации они могут вызывать повреждение слизистой оболочки не только желудка, но и кишечника. То же самое касается и почек — здесь всё напрямую зависит от объёма съеденного. Важно соблюдать меру, чтобы не спровоцировать изменение кислотно-щелочного баланса и, что ещё серьёзнее, движение камней в почках (так называемая оксалатурия).

С другой стороны, было бы неправильно говорить только о вреде. Такие ягоды, как клюква и брусника, достаточно хорошо изучены медициной и активно используются в комплексной терапии заболеваний мочеполовой сферы. Поэтому при разумном подходе и в сочетании с основным лечением они могут принести ощутимую пользу.

Высокая концентрация бензойной, щавелевой и яблочной кислот в свежих дикоросах особенно опасна натощак. Это может вызвать мгновенный «кислотный ожог» слизистой, а также спровоцировать приступы острого гастрита или подвижность камней. Так что главное правило сезона — умеренность и осторожность, особенно если у вас есть хронические заболевания в анамнезе. Марат Зиннатуллин Врач-гастроэнтеролог

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