Вкусно, но опасно: Кому нельзя сочетать клубнику с йогуртом

Клубника с йогуртом безопасна для большинства людей, однако у некоторых такое сочетание может вызвать зуд, изжогу и проблемы с пищеварением, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. По его словам, причина кроется не в «несовместимости» продуктов, а в аллергии, непереносимости или особенностях здоровья.

Клубника способна вызвать у чувствительных людей зуд, высыпания, отёк губ и неприятные ощущения в горле. Йогурт, в свою очередь, может спровоцировать вздутие, боли и урчание при непереносимости лактозы. Кислые ягоды также способны усиливать изжогу у людей с заболеваниями ЖКТ, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

«Миф о том, что ягоды нельзя сочетать с молочными продуктами, не имеет научного подтверждения. Важно не само сочетание, а качество продуктов и индивидуальная реакция человека», — заключил эксперт.

Кстати, яблочный сок может вызывать вздутие, урчание и спазмы, особенно при чувствительном пищеварении. Поводом обратиться к врачу являются повторяющиеся боли после фруктов, длительная диарея или резкое изменение переносимости продуктов.