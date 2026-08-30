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30 августа, 13:54

Вкусно, но опасно: Кому нельзя сочетать клубнику с йогуртом

Врач Белоусов: Клубника с йогуртом может спровоцировать изжогу и зуд

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Клубника с йогуртом безопасна для большинства людей, однако у некоторых такое сочетание может вызвать зуд, изжогу и проблемы с пищеварением, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. По его словам, причина кроется не в «несовместимости» продуктов, а в аллергии, непереносимости или особенностях здоровья.

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Клубника способна вызвать у чувствительных людей зуд, высыпания, отёк губ и неприятные ощущения в горле. Йогурт, в свою очередь, может спровоцировать вздутие, боли и урчание при непереносимости лактозы. Кислые ягоды также способны усиливать изжогу у людей с заболеваниями ЖКТ, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

«Миф о том, что ягоды нельзя сочетать с молочными продуктами, не имеет научного подтверждения. Важно не само сочетание, а качество продуктов и индивидуальная реакция человека», — заключил эксперт.

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Кстати, яблочный сок может вызывать вздутие, урчание и спазмы, особенно при чувствительном пищеварении. Поводом обратиться к врачу являются повторяющиеся боли после фруктов, длительная диарея или резкое изменение переносимости продуктов.

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Борис Эльфанд
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