Гастроэнтеролог ответил, что тяжелее для ЖКТ – сырое яблоко или запечёное, сок или пюре

19 августа отмечают Яблочный Спас. Сегодня многие традиционно будут лакомиться плодами нового урожая, однако в ряде случаев яблоко или яблочный сок могут сыграть злую шутку в вашим ЖКТ. Подробнее Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н. Евгений Белоусов.

Свежий плод и яблочный сок по-разному влияют на пищеварение. В целом цельное яблоко предпочтительнее: в нем сохраняется клетчатка, которая замедляет поступление сахаров и помогает дольше сохранять сытость. Сок лишен большей части этой клетчатки, поэтому фруктоза и сорбит быстрее поступают в кишечник. При чувствительном пищеварении это может привести к вздутию, урчанию, спазмам или послаблению стула. Исследования также показывают, что цельное яблоко дольше задерживается в желудке и лучше насыщает, чем пюре или сок. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н.

Особенно осторожными стоит быть людям с синдромом раздраженного кишечника, нарушением всасывания фруктозы, склонностью к диарее и выраженным метеоризмом. Яблоки и яблочный сок относятся к продуктам с высоким содержанием FODMAP-углеводов — фруктозы и сорбита, которые у некоторых людей плохо всасываются и начинают активно ферментироваться в кишечнике.

Если после одного яблока регулярно возникают сильное вздутие, боль, жидкий стул или, наоборот, запор, это не означает, что фрукт вреден для всех. Скорее, так проявляется индивидуальная чувствительность или заболевание, которое требует оценки.

Запеченное яблоко или несладкое пюре могут быть более щадящими при временном раздражении желудка, восстановлении после кишечной инфекции и трудностях с пережевыванием, добавил Белоусов. Тепловая обработка размягчает структуру плода, но не убирает фруктозу и сорбит, поэтому при синдроме раздраженного кишечника даже печеное яблоко может вызвать симптомы. Добавление большого количества сахара, меда, сливок или корицы также способно ухудшить переносимость.

Кислые яблоки обычно воспринимаются как более раздражающие при рефлюксе или обострении гастрита, однако вкус зависит не только от кислот, но и от содержания сахаров. Поэтому ориентироваться лучше на собственную реакцию, а не на цвет плода или название сорта.

Для большинства людей достаточно одного среднего яблока за прием. При склонности к вздутию разумнее начать с половины и есть медленно, не сочетая фрукт сразу с большим количеством другой сырой клетчатки. Сок лучше ограничивать небольшой порцией и не пить натощак. Его можно разбавить водой, но это не превращает напиток в полноценную замену фрукту. Детям предпочтительнее цельное яблоко, если они умеют безопасно его жевать; сок не должен становиться постоянным напитком вместо воды. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н.

Поводом обратиться к гастроэнтерологу являются повторяющиеся боли после фруктов, ночные симптомы, кровь в стуле, необъяснимая потеря веса, длительная диарея или запор, а также резкое изменение пищевой переносимости, предупредил врач. Если дискомфорт появляется только после яблок, полезно временно вести дневник питания, но не исключать надолго целые группы продуктов без консультации специалиста.

«Яблоко не обязано подходить каждому человеку в одинаковом виде. Иногда достаточно уменьшить порцию, снять кожуру или выбрать термически обработанный плод. Но регулярные выраженные симптомы нельзя объяснять только тем, что «фрукт не подошел», — заключил гастроэнтеролог.

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