Лайфхаки от Роскачества к Яблочному спасу: Как хранить плоды до зимы, чтобы они не сгнили

Яблочный Спас — народное название Преображения Господня, которое отмечают 19 августа. В этот день в храмах традиционно освящают яблоки и другие плоды свежего урожая. О том, как сохранить их до зимы, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Для длительного хранения подходят только поздние зимние сорта яблок, которые снимают в октябре, — Ред Делишес, Гренни Смит, Антоновка, Богатырь, Ренет Симиренко. Что касается ранних летних сортов, они, как правило, хранятся не дольше двух-трех недель. Для закладки на зиму следует отбирать только здоровые плоды с неповрежденной кожицей и сохраненной плодоножкой. Падалицу, даже если она выглядит целой, использовать нельзя. Перед хранением яблоки не рекомендуется мыть — влага ускоряет появление плесени. Пресс-служба Роскачества

Оптимальные условия для хранения — температура от 0 до +2,5 градуса и влажность воздуха 85–95%. В городской квартире лучше всего хранить яблоки в холодильнике. Плоды стоит прикрыть, чтобы они не теряли влагу, но упаковка не должна быть герметичной — яблокам необходим воздухообмен.

Важно помнить, что яблоки выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу других фруктов и овощей, поэтому хранить их следует отдельно от других продуктов, особенно от картофеля. В подвале или погребе ящики с яблоками не рекомендуется ставить прямо на землю.

В течение всего срока хранения закладку необходимо регулярно осматривать и удалять плоды с признаками порчи. Даже одно гнилое яблоко может заразить соседние, а пораженные плоды накапливают микотоксин патулин, опасный для здоровья. Своевременная выбраковка поврежденных яблок — главное условие сохранности всего урожая, заключили в Роскачестве.

В Яблочный Спас 19 августа, тысячи верующих идут в храм с корзинами яблок. Читайте на Life.ru, во сколько начинается освящение, что ещё стоит взять с собой и как быть, если утренняя служба уже закончилась.