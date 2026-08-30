Скумбрия против гриппа: Врач разобрала популярный народный лайфхак

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30 августа, 12:21

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Врач Гузман: Скумбрия полезна осенью, но не защищает от простуды

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Скумбрия подходит для осеннего рациона, однако защитить человека от сезонных вирусов сама по себе не способна, заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Однако, по её словам, эта рыба ценна полноценным белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами D и B12, селеном и другими микроэлементами, необходимыми для нормальной работы организма.

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При этом наличие витамина D или омега-3 в продукте не означает, что он предотвращает ОРВИ. Специалист подчеркнула, что «поднять иммунитет» каким-либо одним продуктом невозможно — для его нормальной работы необходим разнообразный рацион с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов.

«Поэтому скумбрия действительно хорошо вписывается в полноценный рацион в осенне-зимний период. Но между словами «питательное вещество участвует в работе иммунной системы» и «продукт предотвращает вирусную инфекцию» есть большая разница», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее в Роскачестве посоветовали включать скумбрию в рацион перед сезоном простуд. Специалисты отметили, что отдельные продукты и витамины не являются гарантированной защитой от ОРВИ, поэтому важны разнообразное питание, полноценный сон и физическая активность.

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Борис Эльфанд
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