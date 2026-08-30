Не собирайте «коктейль» наугад! Названы самые опасные сочетания БАДов и лекарств

Некоторые витамины, БАДы и лекарства при одновременном приёме могут ослаблять действие друг друга или повышать риск побочных эффектов, предупредил кандидат медицинских наук Алексей Кулаков. По его словам, совместный приём кальция и железа способен снизить усвоение этих минералов примерно на 60%.

Особую осторожность специалист рекомендовал соблюдать со зверобоем: он ускоряет работу печени и может снижать эффективность оральных контрацептивов, антидепрессантов и противоопухолевых препаратов. Рыбий жир и высокие дозы омега-3 способны усиливать действие средств, разжижающих кровь.

Избыток витамина Е может повышать риск кровотечений у принимающих антикоагулянты. Следить стоит и за сочетанием минералов. Высокие дозы цинка при длительном приёме могут привести к дефициту меди, а неправильное соотношение кальция и магния — спровоцировать мышечные спазмы и нарушения сердечного ритма.

«Приём любых добавок должен быть осознанным. Лучший подход — не собирать «коктейль» наугад, а использовать комплексные решения с проверенным соотношением компонентов», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ранее врач предупредил, что модный кофе с L-теанином, витаминами и коллагеном может навредить здоровью. Такие добавки подходят не всем, а обещанный эффект зачастую больше связан с маркетингом, чем с медициной.