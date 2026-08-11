Наркотик нашли в БАДах для похудения, продающихся на интернет-площадках в РФ

На популярных интернет-площадках активизировались продавцы кустарных биодобавок для снижения веса. Как сообщает газета «Известия», в состав этих препаратов входит сибутрамин — вещество, включённое в список сильнодействующих и запрещённое к свободному обороту. Ранее уже изымались БАДы «Молекула» и «Молекула Плюс», однако теперь они вернулись на рынок под новыми наименованиями — Supressa, Ultra Lipo 3 и Mineral Balance.

Лабораторные исследования, проведённые в рамках контрольных закупок, показали, что концентрация опасного компонента в новых препаратах превышает содержание в ранее запрещённых аналогах в 1,5–2 раза. Так, в капсулах Supressa Fast Metabolism было обнаружено 28,5 мг сибутрамина, в Ultra Lipo 3 — 37 мг, а в Mineral Balance — 25,3 мг. Для сравнения: максимальная суточная доза, допустимая в зарегистрированных рецептурных лекарствах в России, составляет 10–15 мг, и назначается она лишь в исключительных случаях. Превышение этого порога, по словам экспертов, представляет серьёзную угрозу для здоровья.

Основными покупателями таких сомнительных средств, как отмечают авторы расследования, часто становятся школьницы и студентки, которые верят рекламе о «натуральном» происхождении продукции. Производители намеренно скрывают присутствие опасного компонента, а пользователи в своих отзывах жалуются на расширенные зрачки, галлюцинации, учащённое сердцебиение, обмороки и другие симптомы, напоминающие воздействие наркотиков.

Ранее Роспотребнадзор ограничил доступ к 31,6 тысячи сайтов и отдельных страниц, где продавались незарегистрированные и потенциально опасные БАДы. В перечень попала продукция с превышением допустимого содержания отдельных веществ, а некоторые добавки могли представлять угрозу для жизни.