Виагра и БАДы: Российские мужчины стали больше тратить на самое главное

За первые шесть месяцев года россияне потратили на средства для мужского здоровья 17,9 млрд рублей — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Самый заметный рост продаж в натуральном выражении показали биологически активные добавки. Их реализация увеличилась на 20%. По мнению экспертов, всё больше мужчин начинают уделять внимание своему здоровью, а часть покупателей приобретает такие средства во время подготовки к зачатию ребёнка.

Продажи препаратов для лечения эректильной дисфункции, включая средства на основе силденафила и их аналоги, также выросли — на 9%. Основной спрос по-прежнему формируют мужчины старше 50 лет.

При этом врачи отмечают, что подобные препараты всё чаще покупают и молодые мужчины. По словам специалистов, некоторые начинают использовать их уже в возрасте около 20 лет. Эксперты связывают эту тенденцию в том числе с психологическими факторами. Среди возможных причин они называют стресс, депрессивные состояния, а также приём антидепрессантов, которые могут снижать либидо.

Ранее учёные, проанализировав данные почти 120 тысяч человек за 1972–2019 годы, пришли к выводу, что уровень тестостерона у мужчин упал более чем на 54%. Исследователи предупредили о кризисе репродуктивного здоровья, связанном с образом жизни и окружающей средой. Профессор Хагай Левин заявил, что это устойчивое снижение более чем на 1% в год, и подчеркнул, что это сильная тенденция.