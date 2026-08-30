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30 августа, 13:18

Не верьте мифам! Любителям кофе объяснили, как пить крепкий напиток при аритмии

Кардиолог Баймуканов: Умеренное потребление кофе не повышает риск аритмии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Умеренное употребление кофе для большинства пациентов с фибрилляцией предсердий не представляет опасности, рассказал врач-кардиолог Азамат Баймуканов. По его словам, полностью исключать кофеин из рациона при таком нарушении сердечного ритма требуется далеко не всегда.

Исследования показали, что у пациентов, выпивавших по одной чашке кофе в день, риск повторного эпизода аритмии в течение шести месяцев был почти на 40% ниже, чем у полностью отказавшихся от напитка. При этом специалист подчеркнул, что кофе не лечит заболевание и специально начинать его пить не следует.

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Рекомендации должны учитывать индивидуальную реакцию организма. Если после кофе появляются выраженное сердцебиение, перебои в работе сердца, скачки давления или ухудшается самочувствие, употребление напитка стоит обсудить с лечащим врачом, пояснил собеседник «Газеты.ru».

«Если кофе субъективно провоцирует приступы или вызывает неприятные симптомы, его действительно стоит ограничить», — заключил эксперт.

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Ранее врач предупредила, что сочетание кофе и сигареты особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кофеин и никотин одновременно учащают пульс и увеличивают нагрузку на сосуды, поэтому такой утренний ритуал может спровоцировать ухудшение самочувствия.

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Борис Эльфанд
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