«Не болит — не значит не болеет»: Кардиолог развеяла четыре опасных мифа, разрушающих сердце

11 августа отмечается Международный день здоровья сердца. Врач-кардиолог отделения хирургии пороков сердца НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Виктория Воропаева рассказала Life.ru о наиболее распространённых и опасных состояниях, которые во многом определяют высокую смертность в России.

Это ишемическая болезнь сердца, способная привести к инфаркту миокарда, и атеросклеротическое поражение сосудов, в том числе мозговых, повышающее риск инсульта. Эти заболевания действительно чаще встречаются у людей старшего возраста, но это совершенно не значит, что молодые от них защищены. Не стоит думать, что до определённого возраста можно жить «на износ», а заняться здоровьем когда-нибудь потом. При этом возраст сам по себе не приговор: встречаются очень пожилые пациенты с практически чистыми сосудами и здоровым сердцем, и здесь многое зависит от образа жизни, наследственности и того, насколько внимательно человек относится к своему организму. Виктория Воропаева Врач-кардиолог отделения хирургии пороков сердца НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Существуют симптомы, которые нельзя оставлять без внимания: нехватка воздуха при ходьбе или даже в покое, давящая или сжимающая боль за грудиной, особенно если она провоцируется физической нагрузкой, ощущение перебоев в работе сердца, чувство усиленного сердцебиения, головокружения, обмороки, выраженная внезапная слабость, отёки на ногах. При появлении этих признаков лучше не откладывать визит к врачу.

Если же ничего не беспокоит, достаточно начинать с регулярной диспансеризации: ЭКГ, анализ крови на холестерин и сахар, а при отклонениях врач определит, какие дополнительные исследования нужны. После 40–45 лет особенно важно оценивать сердечно-сосудистые риски даже при хорошем самочувствии. У мужчин проблемы нередко начинают проявляться раньше, у женщин вероятность сердечно-сосудистых заболеваний заметно увеличивается с приближением менопаузы.

Главные факторы, разрушающие сердце, — это привычки, которые действуют годами: малоподвижный образ жизни, курение, избыток жирной пищи и соли, лишний вес, хронический недосып, игнорирование лечения таких заболеваний, как гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Опасность в том, что последствия редко возникают за один день — неблагоприятные факторы накапливаются постепенно, и человек может долго не чувствовать никаких изменений.

Основные правила заботы о сердце на самом деле довольно просты: регулярная умеренная физическая нагрузка, отказ от курения, нормальная масса тела, полноценный сон и сбалансированное питание без избытка животных жиров и соли. Курение особенно разрушительно действует на сосуды, причём риск увеличивается вместе со стажем. Ожирение и сахарный диабет также значительно повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельная тема — стресс: полностью исключить его из современной жизни невозможно, но можно научиться справляться — переключаться, отдыхать, не пренебрегать сном, который вообще крайне важен для сердечно-сосудистой системы, потому что ночью частота сердечных сокращений снижается и организм восстанавливается.

Что касается боли в сердце, то иногда можно заподозрить сердечную причину, но надёжно поставить себе диагноз по характеру боли невозможно. Классическая сердечная боль ощущается за грудиной, имеет давящий, жгучий или сжимающий характер и часто связана с физической нагрузкой — возникает или усиливается при быстрой ходьбе, подъёме по лестнице. Если боль появляется в покое, а после движения исчезает, вероятность сердечной причины несколько ниже, но абсолютного правила здесь нет. Особенно настораживает сильная боль или давление, которые не проходят в покое. Причём неприятные ощущения могут возникать не только непосредственно в грудной клетке: боль способна отдавать в руку, плечо, нижнюю челюсть, спину, верхнюю часть живота. Следует обращать внимание на сочетание боли с дополнительными симптомами — выраженной слабостью, головокружением, потливостью, изменением сердечного ритма. В такой ситуации лучше не пытаться самостоятельно определить источник боли, а срочно вызывать скорую помощь.

В своей практике врачи часто сталкиваются с опасными мифами. Первый и самый распространённый: если ничего не болит, значит, сердце здорово. Это не так — повышенное давление, высокий холестерин, атеросклероз и даже некоторые нарушения ритма могут долго никак себя не проявлять, поэтому профилактические обследования нужны не только людям с жалобами.

Второй миф: мужчины больше предрасположены к болезням сердца. На самом деле риску одинаково подвержены и мужчины, и женщины, просто у женщин симптомы часто проявляются иначе, что может затруднять диагностику, а после менопаузы риск у женщин возрастает из-за снижения уровня эстрогена.

Третий миф: сосуды можно «почистить» от холестериновых бляшек. Зрелая атеросклеротическая бляшка — это не налёт на стенке, а сложная структура, которая стала частью самой стенки сосуда, и «вымыть» её, не повредив артерию, невозможно. Единственный доказанный способ остановить атеросклероз — снизить уровень «плохого» холестерина с помощью статинов и диеты.

Четвёртый миф: статины вредны и вызывают серьёзные побочные эффекты. На самом деле это одни из самых изученных и безопасных препаратов, их назначают по строгим показаниям, и они эффективно защищают от тяжёлых осложнений атеросклероза. Нежелательные эффекты возможны, как у любого лекарства, но возникают далеко не у всех, главное — подобрать конкретному пациенту правильный препарат и дозировку. И ещё один частый сценарий: вместо того чтобы пройти обследование и разобраться с реальными факторами риска, человек месяцами принимает витамины и биологически активные добавки для «укрепления сердца», теряя драгоценное время.

Что касается питания, то искать какой-то один волшебный продукт для сердца не стоит. Гораздо важнее не допускать обезвоживания, не злоупотреблять солью и следить за общей сбалансированностью рациона. Нарушения баланса калия и натрия могут, в частности, способствовать нарушениям сердечного ритма, поэтому калий, которым богаты многие фрукты и сухофрукты, должен присутствовать в питании регулярно.

«В жаркую погоду организм вместе с жидкостью теряет электролиты, поэтому особенно важно соблюдать нормальный питьевой режим. Но в целом сердцу ценнее регулярное здоровое питание, а не разовые «знаки внимания» в виде суперфудов», — заключила эксперт.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, как кофеиновый снюс убивает сердце. Такие пакетики не содержат табака и никотина: их кладут под губу, чтобы кофеин, гуарана или таурин быстрее всасывались через слизистую. Незаметный формат способен сделать продукт привлекательным для несовершеннолетних, которым обычные энергетики не продают. Однако кофеиновый снюс может провоцировать тахикардию, скачки давления и панические атаки, а особенно опасным это увлечение может быть для подростков.