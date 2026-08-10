Неочевидные сигналы: Какие болезни стоматолог может заметить по зубам и дёснам

Состояние зубов, дёсен и слизистой иногда позволяет стоматологу заподозрить проблемы, которые не связаны напрямую с полостью рта. Среди них могут быть диабет, анемия, заболевания ЖКТ и некоторые системные патологии, рассказала стоматолог-гигиенист Алсу Бедретдинова.

Например, при сахарном диабете могут встречаться сухость во рту, кровоточивость и чувствительность дёсен, трещины на губах и языке, неприятный запах. При таких признаках врач может рекомендовать дополнительное обследование у эндокринолога. Сама по себе сухость во рту неспецифична и встречается также при других заболеваниях или на фоне приёма лекарств.

На проблемы с пищеварительной системой иногда указывает эрозия эмали. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни кислое содержимое желудка может попадать в ротовую полость и повреждать поверхность зубов, вызывая в том числе повышенную чувствительность.

Бледность слизистой, воспалённый язык и плохо заживающие язвочки могут стать поводом проверить уровень гемоглобина, железа и витаминов группы B. Подобные проявления встречаются, в частности, при некоторых видах анемии и дефицитных состояниях.

Особого внимания требуют длительно незаживающие язвы и выраженная кровоточивость дёсен. По словам Бедретдиновой, в такой ситуации стоматолог может направить пациента к гематологу и порекомендовать анализы, поскольку похожие симптомы встречаются при заболеваниях крови.

Ещё одним сигналом может стать постоянная сухость и жжение слизистой. Такие жалобы характерны, например, для болезни Шегрена, при которой снижается выработка слюны.

Боль в области верхних жевательных зубов иногда оказывается связана не с самими зубами, а с воспалением околоносовых пазух. Если стоматологической причины врач не обнаружит, пациента могут направить к ЛОР-специалисту. Аналогично поступают при необъяснимом жжении или покалывании во рту, которое может иметь самые разные причины.

При этом поставить диагноз системного заболевания только по состоянию полости рта нельзя. Такие изменения служат лишь поводом для дополнительного обследования, поскольку один и тот же симптом может возникать при разных состояниях, подытожила Бедретдинова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Вот подтверждение словам врача: ранее Life.ru рассказывал, как москвич полтора месяца лечил зуб, а причина оказалась в сердце. Мужчина пришёл в стоматологию с сильной болью в нижней челюсти и просил удалить «семёрку». Компьютерная томография подтвердила необходимость лечения, но характер боли настораживал: она начиналась в челюсти и уходила в горло и грудную клетку. Стоматологи не раз советовали проверить сердце, однако к кардиологу пациент отправился лишь по настоянию жены — и выяснилось, что это был инфаркт.