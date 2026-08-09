Стоматолог рассказал, что происходит с зубами из-за орального секса

Оральный секс сам по себе не повреждает зубную эмаль и не вызывает кариес, однако может травмировать слизистую и сопровождаться риском передачи инфекций. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог Тихон Акимов.

По словам врача, наиболее реальное последствие — повреждение мягких тканей из-за сильного давления или трения. На нёбе могут появляться точечные кровоизлияния, иногда травмируется уздечка языка. Обычно такие повреждения проходят за несколько дней.

«Самое реальное последствие — механическая травма слизистой», — отметил Акимов.

Некоторые инфекции могут проявляться язвами, пузырьками, покраснением или болью в горле. Отдельное внимание специалист обратил на ВПЧ, отдельные типы которого связывают с повышенным риском рака ротоглотки.

Для снижения риска заражения стоматолог советует использовать барьерную защиту и избегать контакта при герпесе, воспалении или свежих ранках во рту. Также он не рекомендует интенсивно чистить зубы непосредственно до или сразу после контакта, чтобы не создавать дополнительные микротравмы слизистой.

Ранее Life.ru рассказывал, что стоматолог может заметить признаки системных заболеваний ещё до обращения пациента к профильному врачу. К примеру, Сухость во рту, воспаление языка, трещины на губах, кровоточивость дёсен и долго незаживающие язвы иногда сопровождают диабет, болезни ЖКТ, дефицит витаминов и патологии крови.