Стоматолог может заметить опасную болезнь раньше терапевта: Что показывает ваша полость рта

Стоматолог нередко замечает системные заболевания организма раньше других специалистов. Некоторые патологии впервые проявляются именно в полости рта. Об этом Life.ru рассказала врач стоматолог-терапевт и хирург сети стоматологических клиник ИНТАН Оксана Михеева.

По её словам, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и некоторые болезни крови могут проявляться сухостью во рту, воспалением языка, трещинами в уголках губ или кровоточивостью десен.

Даже если пациент обращается с жалобой на зубную боль или приходит на профилактический осмотр, стоматолог может заподозрить заболевания, не связанные непосредственно с зубами. На практике чаще всего выявляются патологии ЛОР-органов, в частности верхнечелюстной синусит, а также невралгии. Оксана Михеева Врач стоматолог-терапевт и хирург сети стоматологических клиник ИНТАН

Специалист отметила, что длительно незаживающие язвы могут быть связаны с заболеваниями крови или эндокринной системы. Кровоточивость десен также нередко сопровождает дефицит витаминов.

Иногда именно внимательный осмотр у стоматолога помогает выявить проблему на ранней стадии. Так, во время обычного профилактического приема врач заподозрил у одного из пациентов верхнечелюстной синусит и направил его к оториноларингологу. В другом случае длительная кровоточивость десен в сочетании с другими жалобами стала поводом рекомендовать пациентке консультацию кардиолога.

Стоматологи регулярно направляют пациентов к терапевтам, эндокринологам, кардиологам и ЛОР-врачам. Организм работает как единая система, поэтому изменения в полости рта иногда оказываются лишь проявлением более серьезного заболевания. Важно не просто устранить симптомы, а выяснить их истинную причину совместно с профильными специалистами.

Многие пациенты не придают значения изменениям, которые требуют внимания врача. Среди них — длительно незаживающие язвы, трещины на губах и языке, белесые участки на слизистой оболочке полости рта, постоянная сухость во рту и кровоточивость десен.

Такие симптомы не всегда говорят о серьезном заболевании, однако могут быть поводом для дополнительного обследования. Кроме того, они могут сопровождать предраковые изменения слизистой оболочки полости рта, поэтому игнорировать их нельзя.

Если вы заметили длительную сухость во рту, налет на языке, язвы, трещины или кровоточивость десен, не стоит откладывать визит к стоматологу. Своевременный осмотр позволяет не только сохранить здоровье зубов, но и вовремя обратить внимание на возможные нарушения в работе организма.

Ранее Life.ru писал, что летом многие спасаются от жары с помощью мороженого. При этом распространено мнение, что ежедневное употребление холодного десерта портит зубы. Однако стоматолог-терапевт объяснил, что главные риски связаны вовсе не с низкой температурой продукта.