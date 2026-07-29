Бессмысленный лимит: Онищенко согласился с Мурашко — 15 минут на пациента надо убрать

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал инициативу главы Минздрава Михаила Мурашко об отмене 15-минутного норматива на приём пациента. По мнению эксперта, жёсткие временные рамки не учитывают индивидуальные особенности каждого случая.

В беседе с РИА «Новости» Онищенко пояснил, что нагрузка на врача распределяется неравномерно: одним пациентам достаточно пары минут для получения справки, тогда как другим требуется полноценная консультация. В связи с этим академик считает необходимым отказаться от усредненных показателей в пользу гибкого подхода.

Как отметил специалист, процесс верификации диагноза и подбора адекватной терапии нередко предполагает привлечение профильных специалистов, что влечёт за собой дополнительные временные затраты.

Ранее Мурашко заявил, что жёсткий 15-минутный норматив на приём в поликлиниках потерял смысл и стал более гибким. Он пояснил, что усреднённый показатель не учитывает разницу между первичным и повторным визитом, а также «я только спросить».