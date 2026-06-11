Пришёл, вылечился, оценил: В Госдуме предложили способ мотивировать врачей рублём

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой внедрить на портале «Госуслуги» систему оценки качества медицинской помощи. Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, документ имеется в распоряжении ТАСС.

По замыслу парламентария, каждый пациент сразу после врачебного приёма сможет анонимно высказать своё мнение. Оценивать предложено целый ряд параметров: доступность записи, время ожидания в очередях, вежливость персонала, непосредственно качество лечения и готовность советовать данное учреждение знакомым. Слуцкий настаивает, чтобы результаты такого голосования не просто публиковались в открытом доступе, а имели реальные финансовые последствия.

«Результаты такой оценки должны учитываться при определении эффективности работы регионального Минздрава и напрямую влиять на уровень заработной платы руководства медицинских организаций», — пояснил он.

Предполагается, что от оценок пациентов будет зависеть не менее 30% премиальных выплат руководителям. Если же доля позитивных откликов за квартал опустится ниже 50% или количество подтверждённых жалоб превысит норматив, главврач может полностью лишиться стимулирующих надбавок.

Свою идею лидер ЛДПР мотивирует слабым влиянием граждан на систему здравоохранения. По его словам, голос пациента сегодня практически ничего не решает, и эту ситуацию необходимо переламывать. Дальнейшие механизмы реформы партия намерена обсудить 19 июня на Всероссийском форуме пациентов.

«Вместе с пациентами, врачами, экспертами и представителями общественных организаций мы обсудим конкретные механизмы повышения качества медицинской помощи и сформируем предложения, которые будут положены в основу дальнейших законодательных инициатив», — резюмировал Слуцкий.

Ранее Life.ru рассказывали, что депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект, ужесточающий наказание для коллекторов за нарушения прав должников. Документ, который направляется на отзыв в правительство РФ, предполагает повышение штрафов до 1 млн рублей, а за повторные нарушения — введение оборотных санкций в размере до 3% выручки.