Коллекторов хотят жёстче наказывать за давление на должников

Депутаты ЛДПР предложили ужесточить наказание для коллекторов за нарушения прав должников. Законопроект предусматривает повышение штрафов до 1 млн рублей, а за повторные нарушения — оборотные санкции до 3% выручки.

Документ разработали депутаты партии во главе с Леонидом Слуцким. Инициативу уже направляют на отзыв в правительство РФ.

«Сегодня ЛДПР направляет в кабмин законопроект, призванный ужесточить административную ответственность банков и кредитных организаций за подобный беспредел. Мы укротим нрав тех, кто позволяет себе откровенное хамство и нарушает все возможные моральные принципы, выбивая долги так, будто в стране не заканчивались "лихие 90-е", - штрафы за навязчивые звонки и давление на должников будут достигать миллиона рублей», — сказал Слуцкий.

Поправки предлагают внести в КоАП. Для граждан штрафы за незаконные действия при взыскании долгов могут вырасти с нынешних 5–50 тыс. рублей до 25–100 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции хотят поднять до 100–500 тыс. рублей. Также возможна дисквалификация на срок до одного года. Для юридических лиц штрафы предлагается увеличить до 250 тыс. — 1 млн рублей.

Отдельное наказание хотят ввести за повторные нарушения. В этом случае гражданам может грозить штраф до 250 тыс. рублей, должностным лицам — до 750 тыс. рублей или дисквалификация до двух лет.

Для компаний предлагается оборотный штраф — от 1% до 3% суммы возвращённой просроченной задолженности или выручки от услуг по взысканию долгов за предыдущий год. При этом минимальный размер санкции составит 1 млн рублей.

По данным ТАСС, авторы инициативы считают, что нынешние штрафы не всегда останавливают крупные коллекторские организации. В пояснительной записке говорится, что в 2024 году ФССП получила 9,4 тыс. обоснованных жалоб на действия взыскателей — это максимум с 2019 года. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.