В России вынесли первый обвинительный приговор коллектору за угрозу убийством

В России вынесен первый обвинительный приговор коллектору, житель Краснодара был осуждён за вымогательство денег под угрозой физической расправы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент начался со звонка директору оренбургского предприятия. Неизвестный представился специалистом по взысканию долгов и заявил, что один из сотрудников организации не погасил кредит, а руководитель был указан поручителем. В ходе разговора коллектор крайне настойчиво требовал деньги, при этом прямо угрожая убийством – не только самому директору, но и его близким.

В итоге директор написал заявление в полицию, а правоохранители установили и задержали звонившего мужчину – им оказался 38-летний сотрудник коллекторской организации из Краснодара. По его месту жительства были изъяты смартфоны и сим-карты, использовавшиеся в преступной схеме.

«Проведённая фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором», – сообщила Волк.

После предварительного следствия уголовное дело, возбуждённое в Оренбурге, было передано в Краснодар, где Прикубанский районный суд признал коллектора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

