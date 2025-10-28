В Петербурге задержали участников группы Restart, исполнявших песни иноагентов

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы остановили выступление уличных музыкантов из группы Restart, которые исполняли композиции артистов, включённых Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Инцидент произошёл на Сенной площади, где коллектив исполнял песни рэперов Noize MC* и Моргенштерна*. О случившемся сообщает «Фонтанка».

Сотрудники полиции потребовали прекратить концерт, провели проверку документов и доставили артистов в отделение. По информации Mash на Мойке, среди задержанных оказались несовершеннолетние участники коллектива.

Позднее стало известно, что двоих музыкантов отпустили после прибытия адвокатов и родителей. Ожидается, что вскоре будет освобождён и третий участник группы. Согласно предварительным данным, выступление проводилось в месте, не предназначенном для публичных мероприятий согласно городским правилам.

За нарушение установленного порядка проведения уличных концертов музыкантам может грозить административное наказание в виде предупреждения или денежного штрафа, размер которого может составить от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сенная площадь не включена в официальный перечень разрешённых мест для проведения подобных мероприятий.

Ранее уличный музыкант Женька Радость (настоящее имя — Евгений Михайлов) был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной лексикой. Суд по делу Женьки Радости состоится в Верх-Исетском районном суде в среду. В случае признания его виновным, музыканту может грозить штраф или арест до 15 суток.

