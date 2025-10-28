Россия и США
27 октября, 21:02

В Подмосковье задержали осуждённого, скрывавшегося от правосудия 13 лет

Обложка © Life.ru

Сотрудники розыскного отдела ГУФСИН Московской области совместно с полицейскими по району Измайлово задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2012 года за вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

«В 2012 году задержанный житель Подмосковья был осуждён Егорьевским городским судом Московской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст. 111, ч.3 ст. 163 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Однако на оглашение приговора суда осуждённый не прибыл, тем самым уклонившись от отбывания наказания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Осуждённый объяснил, что за годы бегства он неоднократно менял адреса проживания и работал разнорабочим в разных сферах. Вскоре его направят к месту отбывания наказания.

Член ОПГ «Пичугинская» Азизов попал в одиночную камеру из-за зубной щётки

А ранее сотрудники ФСИН задержали находившегося в федеральном розыске грабителя, выманив его на свидание с помощью фейковой страницы. Правоохранители, обнаружив профиль осуждённого в соцсетях, создали подставную страницу девушки для онлайн-знакомства. После переписки беглец сам назначил встречу и даже подготовился. Он прибыл с цветами, но по итогу был задержан.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

