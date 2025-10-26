Член ОПГ «Пичугинская» Азизов попал в одиночную камеру из-за зубной щётки

Член ОПГ «Пичугинская» Хадис Азизов провёл два месяца в одиночной камере из-за электрической зубной щетки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно судебным документам, осуждённый имел электрическую зубную щётку на основании справки из частной стоматологической клиники.

«Это обосновано наличием коронок из диоксида циркония и повышенным рвотным рефлексом после проведенной трахеостомы в 2008 году», — приводит агентство выдержку из справки.

Однако терапевт медчасти при ФСИН заявил, что Азизов не нуждается в электрической щётке из-за стоматита. Также в ней есть металл, который запрещено иметь заключённым. В итоге сотрудники СИЗО изъяли у Азизова щётку и зарядное устройство.

Азизов оспорил изъятие в суде Республике Коми. Однако там поддержали решение правоохранителей.

На Азизова наложили дисциплинарное взыскание и признали его злостным нарушителем установленного порядка. Члена ОПГ перевели в одиночную камеру на два месяца.

13 августа Верховный суд Республики Коми вынес приговор в отношении основателя и бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Юрия Пичугина, а также одного из её активных участников — Хадиса Азизова. Преступное сообщество, известное как «пичугинская» ОПГ, было создано в 1990-х годах и со временем расширило свое влияние, действуя не только на территории Коми, но и в других регионах России. Его создатель Пичугин, изначально имевший статус криминального «авторитета», впоследствии был коронован в «воры в законе». Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Азизов осуждён на 11 лет.

