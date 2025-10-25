Раскрыты новые подробности об убийстве Япончика

Личная охрана криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) обнаружила слежку за ним за несколько месяцев до совершения убийства. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно показаниям начальника охраны, в начале июля 2009 года его сотрудники заметили автомобиль, который следовал за машиной сопровождения. «Этот автомобиль охранники фиксировали дважды, а затем в один из дней данный автомобиль… был замечен у автобазы, где у Иванькова находился офис… О возможной слежке было доложено», — приводятся его слова.

Однако это не помогло предотвратить преступление. Мосгорсуд установил, что убийство было организовано вором в законе Ильёй Симонией (Махо) ради передела сфер влияния. Он привлёк группу лиц, которые приобрели снайперскую винтовку Драгунова, автомобиль «газель» и установили слежку. Выяснив, что Япончик часто посещает ресторан «Тайский слон», они выбрали место для стрельбы неподалёку.

28 июля 2009 года исполнители, среди которых были Каха Газзаев, Джамбула Джанашия и Муртаза Шадания, прибыли к ресторану. Вечером Астамур Бутба, находясь в кузове «Газели», произвёл смертельный выстрел в Иванькова. Авторитет умер от ран 9 октября.

Мосгорсуд заочно приговорил организатора Симонию к 21 году колонии строгого режима. Его сообщники также получили длительные сроки: Джанашия — 15 лет, Шадания — 16 лет, Газзаев — 14 лет. Бутба и ещё один фигурант, Нугзар Папава, были заочно арестованы, а Симония объявлен в международный розыск.

