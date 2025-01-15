Суд заочно приговорил организатора убийства Япончика к 21,5 года колонии

Московский городской суд в заочном порядке приговорил Илью Симонию к 21,5 года исправительной колонии строгого режима за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Об этом сообщает РИА «Новости», корреспондент которого присутствовал в зале при оглашении вердикта.

«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — цитирует решение судьи агентство.

Подсудимого признали виновным в том, что он организовал убийство, осуществлённое группой лиц, действующей по предварительному сговору или в составе организованной группы, преследуя корыстные цели, наняв кого-либо для совершения преступления, а также в убийстве, связанном с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Во время прений прокурор запрашивала для Симонии срок в 24,5 года. Он, вероятно, находится вне России.