Суд заочно приговорил организатора убийства Япончика к 21,5 года колонии
Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик). Обложка © ТАСС / Юрий Машков
Московский городской суд в заочном порядке приговорил Илью Симонию к 21,5 года исправительной колонии строгого режима за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Об этом сообщает РИА «Новости», корреспондент которого присутствовал в зале при оглашении вердикта.
«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — цитирует решение судьи агентство.
Подсудимого признали виновным в том, что он организовал убийство, осуществлённое группой лиц, действующей по предварительному сговору или в составе организованной группы, преследуя корыстные цели, наняв кого-либо для совершения преступления, а также в убийстве, связанном с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Во время прений прокурор запрашивала для Симонии срок в 24,5 года. Он, вероятно, находится вне России.
Как ранее рассказывал Life.ru, основной причиной убийства считали личную вражду организатора преступления, вора в законе Ильи Симонии, также известного как Махо. Конфликт между криминальными авторитетами начался ещё в 1980-х годах, когда они отбывали срок в исправительных учреждениях Иркутской области. В августе 2024 года суд заочно приговорил к 19 годам заключения киллера Бутбу за убийство Япончика. По версии следствия, 28 июля 2009 года Бутба выстрелил в него из снайперской винтовки, когда тот покидал ресторан на Хорошёвском шоссе в Москве. Ранение оказалось смертельным, и Иваньков скончался через три месяца.