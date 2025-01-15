Депутата из Дагестана арестовали за растление двух детей в новогодние праздники
Суд в Москве арестовал депутата из Дагестана Хазбулатова за растление детей
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Нагатинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата из Дагестана Шамиля Хазбулатова, который обвиняется по статье о растлении малолетних. Такая информация следует из картотеки на сайте Судов общей юрисдикции столицы.
Сам инцидент произошёл во время новогодних праздников. По предварительным данным, 5 января 2025 году Хазбулатов совершил «действия сексуального характера» в присутствии двух детей 11 и 12 лет, находясь на лестничной площадке.
А ранее тренера по общей физической подготовке клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы» обвинили в сексуальных домогательствах к юным спортсменам. Сообщается, что он пригласил к себе в номер несовершеннолетнего игрока.