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15 января, 10:59

Депутата из Дагестана арестовали за растление двух детей в новогодние праздники

Суд в Москве арестовал депутата из Дагестана Хазбулатова за растление детей

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Нагатинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата из Дагестана Шамиля Хазбулатова, который обвиняется по статье о растлении малолетних. Такая информация следует из картотеки на сайте Судов общей юрисдикции столицы.

Сам инцидент произошёл во время новогодних праздников. По предварительным данным, 5 января 2025 году Хазбулатов совершил «действия сексуального характера» в присутствии двух детей 11 и 12 лет, находясь на лестничной площадке.

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А ранее тренера по общей физической подготовке клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы» обвинили в сексуальных домогательствах к юным спортсменам. Сообщается, что он пригласил к себе в номер несовершеннолетнего игрока.

Марина Фещенко
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