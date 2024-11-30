«‎Люди добрые, убивают!» Появилось видео задержания алтайского депутата за растление подростка

В Алтайском крае депутата горсобрания Славгорода Сергея Харченко подозревают в домогательствах к подростку. Чиновник числился директором местного лицея и приставал к одному из учащихся. Заявление в полицию подала мать потерпевшего, сообщает телеграм-канал «Сапа». В Сети появились кадры задержания депутата.

Задержание депутата, подозреваемого в растлении несовершеннолетнего. Видео © VK / Новости из мира вечной борьбы

«Это произвол. Я никуда не поеду! Заявление в прокуратуру не дали положить! Мне сейчас подложили какие-то порнографические вещи и хотят обвинить меня! Я никуда не поеду! Буду лежать и кричать о помощи! Люди добрые, помогите, убивают!» — орал задерживаемый, улёгшись в углу помещения.

Как утверждается, Харченко на протяжении двух лет приставал к 17-летнему подростку, он трогал его за интимные места и присылал ему непристойные фотографии. Сообщения увидела в мессенджере мать мальчика и обратилась к правоохранителям. Официально в полиции пока комментариев не давали. Однако информация о депутате уже пропала с госресурсов и с сайта лицея.