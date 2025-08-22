Один из самых кровожадных российских киллеров будет отбывать наказание не в тюрьме

Кровожадный киллер ореховской ОПГ Игорь Сосновский по кличке Чипит переведён в лечебно-исправительное учреждение для отбывания оставшегося срока. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной перевода в ЛИУ стал диагноз «туберкулёз», с которым осуждённый проведёт в колонии всё оставшееся время – вплоть до 2034 года. Отмечается, что Сосновский отбывает наказание в Тверской области.

Игорь Сосновский. Фото © SHOT

На свободе у киллера осталась ранее неизвестная семья – супруга Надежда 55 лет и 32-летний сын Валентин, который после службы в морском флоте женился и сейчас проживает в Солнечногорске.

Жена и сын Сосновского. Фото © SHOT

Сосновский был осуждён в 2017 году на 18 лет строгого режима за 16 убийств и 5 покушений. Избежать пожизненного заключения ему удалось благодаря сделке со следствием, в ходе которой он сдал всех других членов ореховской ОПГ. До ареста Чипит считался одним из самых дерзких киллеров группировки, совершавшим преступления не только в безлюдных местах, но и средь бела дня.