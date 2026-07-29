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29 июля, 08:11

Мурашко высказался против норматива в 15 минут на приём пациентов

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что жёсткий 15-минутный норматив на приём в поликлиниках потерял смысл и стал более гибким. В интервью радио «Комсомольская правда» он пояснил, что усреднённый показатель не учитывает разницу между первичным и повторным визитом, а также «я только спросить».

Сейчас Минздрав экспериментирует с опросниками для пациентов: при записи к врачу человеку предлагают ответить на вопросы о жалобах (письменно или голосом). Это позволяет планировать продолжительность приёма индивидуально, приводит kp.ru слова министра.

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А ранее Life.ru писал, что в Минздраве не обсуждают отключение неработающих граждан от системы обязательного медицинского страхования. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что подобные инициативы не планируются к рассмотрению.

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Дарья Нарыкова
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