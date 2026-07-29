Мурашко высказался против норматива в 15 минут на приём пациентов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что жёсткий 15-минутный норматив на приём в поликлиниках потерял смысл и стал более гибким. В интервью радио «Комсомольская правда» он пояснил, что усреднённый показатель не учитывает разницу между первичным и повторным визитом, а также «я только спросить».

Сейчас Минздрав экспериментирует с опросниками для пациентов: при записи к врачу человеку предлагают ответить на вопросы о жалобах (письменно или голосом). Это позволяет планировать продолжительность приёма индивидуально, приводит kp.ru слова министра.

А ранее Life.ru писал, что в Минздраве не обсуждают отключение неработающих граждан от системы обязательного медицинского страхования. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что подобные инициативы не планируются к рассмотрению.