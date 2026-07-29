Мурашко: В Минздраве не обсуждают отключение неработающих граждан от ОМС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг информацию о возможном ограничении доступа неработающих граждан к системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее заявление он сделал в комментарии KP.ru.

Глава ведомства подчеркнул, что подобные инициативы не обсуждаются и не планируются к рассмотрению. По его словам, никаких разговоров на эту тему в министерстве не ведут.

Мурашко также затронул кадровый вопрос в отрасли. Он отметил, что дефицит медицинских работников в стране значительно сократился.

Кроме того, в эфире радио «Комсомольская правда» министр рассказал о темпах строительства новых объектов здравоохранения. За последние годы по всей России ежедневно открывалось по семь-восемь поликлиник и больниц.

В июне Михаил Мурашко докладывал о переломе негативного тренда, связанного с оттоком медицинских кадров, который резко усилился в период пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что остановить сокращение численности медработников удалось в том числе благодаря наращиванию подготовки специалистов: за последние годы приём на программы специалитета вырос на 43,5 процента, а в ординатуру — на 30 процентов.