Мурашко заявил, что дефицит врачей в России значительно снизился

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что кадровый дефицит в медицине заметно уменьшился. В эфире радио «Комсомольская правда» он связал это с программами «Земский доктор», «Земский фельдшер» и дополнительными выплатами сотрудникам первичного звена.

Глава ведомства признал, что в отдельных населённых пунктах нехватка врачей всё ещё сохраняется. Однако последние изменения в законодательстве, включая право врачей-стажёров (ординаторов второго года) на практику, дают основание для оптимистичного прогноза.

«В ближайшие 2-3 года очень сильно начнёт меняться в лучшую сторону», — приводит kp.ru слова Мурашко.

А ранее Life.ru сообщал, что врачи скорой помощи с 1 сентября перейдут на новый профессиональный стандарт, который расширит перечень закреплённых за ними компетенций. Документ, как утверждатеся, учитывает современные принципы работы службы и официально фиксирует обязанности, которые медики уже выполняют на практике. При этом стандарт предусматривает более широкий набор профессиональных навыков, необходимых при оказании экстренной помощи.