Врачи скорой помощи с 1 сентября перейдут на новый профстандарт

С 1 сентября для врачей скорой помощи вступит в силу новый профессиональный стандарт, который расширит перечень закреплённых за ними компетенций. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По его словам, документ учитывает современные принципы работы службы и официально фиксирует обязанности, которые медики уже выполняют на практике. При этом стандарт предусматривает более широкий набор профессиональных навыков, необходимых при оказании экстренной помощи.

Согласно профстандарту, в условиях чрезвычайных ситуаций медику предстоит не только стабилизировать состояние пострадавшего и организовать его доставку в стационар, но и самостоятельно оценить клиническую картину, оперативно определить дальнейшую тактику лечения, выбрать оптимальную маршрутизацию пациента и руководствоваться действующими клиническими рекомендациями.

«По сути, речь идёт о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — утверждает сопредседатель.

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