Лечить не болезнь, а человека: В России готовят новую армию врачей превентивной медицины

Россия переходит на новую модель охраны здоровья, ориентированную не на борьбу с недугами, а на управление биологическим возрастом. Это направление получило название «медицина здорового долголетия». Как отметила первый заместитель директора по развитию фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова, страна формирует принципиально иной подход к заботе о населении. Мнением она поделилась с Life.ru на полях II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Первый заместитель директора по развитию фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова. Видео © Life.ru

Ключевым звеном реформы станет трансформация существующих центров здоровья. Их постепенно переоборудуют в площадки нового типа, где внедряются инновационные технологии для борьбы с преждевременным старением. Регионы уже начали подключаться к этому процессу, перезапуская инфраструктуру на местах.

Научная база также претерпевает изменения: в Российской академии наук открыли профильное направление «биология старения». Для специалистов и медиков выпустили специализированное издание — журнал «Медицина здорового долголетия», который стал «азбукой смыслов» для профессионального сообщества.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. Впервые введена профессия врача медицины здорового долголетия. Такие специалисты будут работать не с уже наступившими диагнозами, а с так называемыми предикторами — скрытыми маркерами, указывающими на риск развития патологий в будущем.

«Этот проект не про болезни. Болезни у нас умеют хорошо уже лечить. А наша задача сегодня — создать все необходимые условия для медицины предрисков», — подчёркивает Столкова.

Сейчас площадки с государственным участием служат сигналом для общества: приоритет смещается в сторону превентивных мер. Цель масштабных преобразований — сделать поддержание активности и функционального ресурса организма приоритетной государственной задачей.

Напомним, в Центре международной торговли в Москве начал работу II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Участники мероприятия обсуждают развитие медицины, науки, культуры и технологий, направленных на увеличение продолжительности активной жизни.