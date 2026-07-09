В Москве открылся II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

В Центре международной торговли в Москве начал работу II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Участники мероприятия обсуждают развитие медицины, науки, культуры и технологий, направленных на увеличение продолжительности активной жизни.

Организаторами форума выступили Аппарат Правительства России и фонд «Росконгресс». Организационными партнёрами стали Министерство науки и высшего образования РФ и Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского Минобрнауки России. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, а также народный артист России, председатель Союза театральных деятелей и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.

«Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» — это междисциплинарная площадка, посвящённая формированию современной модели здорового долголетия. Сегодня здоровье рассматривается не только как результат развития медицины, но и как итог комплексного взаимодействия науки, образования, культуры, спорта, социальной политики, экономики и регионального развития. Именно поэтому в центре внимания форума не только передовые медицинские технологии и научные исследования, но и вопросы формирования здоровой среды, развития культуры здоровьесбережения, популяризации физической активности и роли искусства как важного фактора сохранения когнитивного и эмоционального здоровья», — отметила Голикова.

По её словам, такой комплексный подход позволяет говорить о здоровом долголетии как о стратегической задаче, объединяющей усилия государства, экспертного сообщества, бизнеса и общества ради повышения качества и продолжительности активной жизни граждан.

В рамках форума запланировано более 20 экспертных дискуссий, объединённых в шесть тематических направлений: «Охрана здоровья граждан и инновации», «Механизмы старения и возможности управления биологическим возрастом», «Искусство и культура: интеграция с медициной», «Регионы России», «Эффективное продвижение» и «Питание и биологически активные добавки к пище». Пленарная сессия «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика» состоится во второй день мероприятия.

Советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что форум второй год подряд становится площадкой для обсуждения не только текущих вызовов, но и долгосрочной стратегии развития. По его словам, современное понимание долголетия связано не только с увеличением продолжительности жизни, но и с сохранением здоровья, активности, профессиональной и социальной востребованности человека на протяжении всего жизненного пути.

В рамках программы участники смогут посетить спектакль «Единомышленники» театра «Современник», а также симфонический концерт оркестра Большого театра России. Кроме того, на полях форума состоится награждение победителей конкурса среди общественных организаций, объединений, блогеров и СМИ, которые занимаются продвижением идей здорового долголетия и развитием региональных инициатив в сфере медицины.

Кроме того, работает выставочное пространство, где представлены модель Центра медицины здорового долголетия, результаты исследований факторов риска ожирения и здорового долголетия в регионах, а также современные технологии и разработки в этой области.