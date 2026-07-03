Объявлена деловая программа форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

На официальном сайте II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» доступна подробная программа мероприятия, включая список участников. Мероприятие пройдёт 9-10 июля в Москве (Центр международной торговли) и организован аппаратом Правительства совместно с Фондом Росконгресс. В числе организационных партнёров – Миннауки и ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского».

Замруководителя аппарата Правительства Ольга Кривонос отметила, что Форум соберёт представителей власти, науки, медицины, культуры и бизнеса, подчеркнув важность комплексного подхода к здоровому долголетию, требующего межведомственного и международного сотрудничества. Широкий состав участников призван способствовать выработке практических решений для улучшения здоровья населения и развития человеческого капитала.

Программа форума включает более 20 мероприятий, охватывающих несколько тематических блоков, с участием свыше 150 российских и зарубежных экспертов. Среди ключевых спикеров – Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Антон Алиханов, Вероника Скворцова, Валерий Гергиев, Михаил Пирадов, Михаил Ковальчук, Владимир Машков, Мария Ситтель, а также ведущие зарубежные учёные.

Основное внимание будет уделено практическим решениям для регионов, включая профилактику, работу с факторами риска, а также роль культуры и искусства в формировании здорового образа жизни.

На форуме также будет представлена выставочная экспозиция с отечественными разработками и региональными практиками в сфере долголетия. Центральным элементом станет модель Центра медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, где посетители смогут пройти экспресс-диагностику и получить рекомендации. На выставке также будут представлены биомедицинские технологии, продукция российских производителей и решения в области питания.

Культурная программа включает показ спектакля, лекции и мастер-классы, посвященные взаимосвязи медицины, науки и искусства для здорового долголетия.

Ранее в координационном центре Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Красноярске 21–23 октября. Встречу провёл Чернышенко, в ней участвовали советник президента Антон Кобяков, министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв, а также губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На заседании обсудили подготовку к форуму.