Красноярск готовится принять 100 стран на форуме «Россия — спортивная держава»

В координационном центре правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло заседание оргкомитета Международного форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Красноярске 21–23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Подготовка к XIV Международному форуму «Россия — спортивная держава» обсуждалась на заседании оргкомитета в правительстве России. Встречу провёл заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В работе оргкомитета приняли участие советник президента РФ Антон Кобяков, министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, а также губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Форум проводится в соответствии с указом президента России и рассматривается как международная площадка для обсуждения будущего спортивной отрасли. Отдельное внимание на заседании уделили приглашению иностранных спортивных организаций и федераций, включая те, которые допускают участие российских спортсменов без ограничений по использованию гимна и флага.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Красноярский край обладает значительным опытом проведения крупных международных соревнований, включая Универсиаду и регулярные турниры, и выразил уверенность в высоком уровне организации форума. Антон Кобяков заявил, что за годы проведения форум значительно расширил международное участие и в прошлом году собрал представителей 58 стран, а также стал одной из ключевых площадок для диалога со спортивным сообществом.

По его словам, мероприятие выйдет на новый уровень после сессии МОК и станет важной площадкой для обсуждения решений, влияющих на международный спорт и возвращение российских атлетов на мировую арену. Михаил Дегтярёв сообщил, что оператором форума назначен Фонд «Росконгресс», что обеспечит преемственность организации и интеграцию в крупные деловые мероприятия страны.

«Совместно с Красноярским краем и Фондом Росконгресс формируем концепцию Форума. В центре внимания – реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивная дипломатия и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участие представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли», – отметил Дегтярёв.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что регион готов к проведению форума, напомнив о наследии Универсиады 2019 года и подготовке к 400-летию Красноярска в 2028 году. Основные мероприятия форума пройдут на площадке международного выставочно-делового центра «Сибирь», а оператором выступит Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства региона.

Ранее в Москве на территории ВДНХ начал работу VI Международный туристический форум «Путешествуй!». Официальное открытие мероприятия провёл вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Форум будет проходить с 10 по 14 июня и организован Фондом «Росконгресс» совместно с Министерством экономического развития РФ при поддержке правительства страны.