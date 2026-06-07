Ответ Путина Зеленскому, Глобальный Юг в гостях и крупные сделки: топ итогов ПМЭФ‑2026 Оглавление Ключевые параметры форума: даты, место, страна‑гость Главная тема и деловая программа: более 150 сессий Участники и делегации: кто приехал в Петербург Западный бизнес на ПМЭФ‑2026 — явка без афиширования Итоги ПМЭФ‑2026 в цифрах: рекорды по контрактам Сколько подписали соглашений и на какую сумму Самые громкие инвестиционные соглашения Тоннель Путина – Трампа Жилищная инфраструктура в Мариуполе Строительство ЦОД в ДНР Что изменилось в 2026 году: правила Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Мнение экспертов: как оценили итоги форума Часто задаваемые вопросы (FAQ) В каком году прошёл ПМЭФ‑2026 и где именно? Кто был страной – гостем ПМЭФ‑2026? Сколько человек участвовало в форуме? Какова общая сумма подписанных соглашений на ПМЭФ‑2026? Почему Франция официально не участвовала в ПМЭФ‑2026? Нужно ли было сдавать ПЦР‑тест для посещения ПМЭФ‑2026? Заключение Петербургский международный экономический форум – 2026 собрал 24 тыс. участников, подписано соглашений на 6,5 трлн руб. Главные темы, выступление Путина, отмена ПЦР-тестов и список крупных инвестпроектов: электромобиль «Атом» и оптоволокно TEA NEXT. 6 июня, 21:40 Итоги ПМЭФ-2026: что сказал Путин, какие соглашения подписали. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, Донат Сорокин

Петербургский международный экономический форум – 2026 собрал более 20 тыс. участников из 140 стран. С 3 по 6 июня в «Экспофоруме» была подписана почти тысяча соглашений на сумму свыше 6,6 трлн рублей, включая развитие жилищной инфраструктуры в Мариуполе и проектирование тоннеля между Россией и США. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», страной‑гостем стала Саудовская Аравия. В статье — главные заявления Путина, нововведения форума и самые крупные контракты

Ключевые параметры форума: даты, место, страна‑гость

Петербургский международный экономический форум, сокращённо ПМЭФ-2026, прошёл в Северной столице России с 3 по 6 июня 2026 года в КВЦ «Экспофорум» в 29-й раз.

Страной – гостем форума стала Саудовская Аравия, делегацию которой возглавил министр энергетики принц Абдул-Азиз бен Салман Аль Сауд. В составе делегации — около 200 представителей ключевых министерств, банков и нефтяной корпорации Saudi Aramco. На форуме был организован национальный павильон Саудовской Аравии площадью 400 кв. м.

Главная тема и деловая программа: более 150 сессий

Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», она отражает стремление участников к конструктивному взаимодействию в условиях глобальной неопределённости.

Деловая программа включала в себя более 150 сессий, посвящённых вопросам глобальной экономики, технологического суверенитета, инвестиций и устойчивого развития. Участники обсуждали новые модели международного сотрудничества в условиях трансформации мировой экономики.

Участники и делегации: кто приехал в Петербург

Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге ПМЭФ заявил, что в мероприятии приняло участие более 24,5 тыс. человек из 142 стран.

Среди них — представители крупного бизнеса, государственных структур, международных организаций и СМИ. Особое внимание было уделено делегации Саудовской Аравии, а также представителям стран БРИКС, которые составили значительную часть участников.

Были делегации из Китая, Индии, Индонезии, Ирана, ОАЭ, а также Бразилии, Филиппин, Монголии, Лаоса, Египта и других стран.

В ПМЭФ-2026 участвовали представители 140 стран. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Западный бизнес на ПМЭФ‑2026 — явка без афиширования

Западный бизнес в ограниченном количестве на форуме тоже присутствовал, однако без широкого афиширования. Многие компании предпочли участвовать в закрытых встречах и «полях» форума, избегая публичных заявлений. Связано это прежде всего с сохраняющимися геополитическими рисками и санкционными ограничениями.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума», — поделился он в интервью.

Так или иначе, интерес к сотрудничеству с Россией остаётся, что и подтвердили отдельные сделки и договорённости.

Итоги ПМЭФ‑2026 в цифрах: рекорды по контрактам

Форум в 2026 году в очередной раз установил новые рекорды по количеству и сумме подписанных соглашений.

Сколько подписали соглашений и на какую сумму

Так, на сегодняшний момент известно, что на ПМЭФ-2026 участники заключили 1084 соглашения на общую сумму более 6,6 трлн рублей.

Для сравнения: в 2025 году было подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей. Виден очевидный рост как по количеству, так и по сумме.

Самые громкие инвестиционные соглашения

Конечно же, не обошлось без соглашений, которые не просто оказались масштабными, а наделали немало шума в СМИ.

Тоннель Путина – Трампа

Самым громким заявлением, разумеется, оказалось заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Он объявил о подписании соглашения по проекту тоннеля на Аляску, от Чукотки через Берингов пролив.

В планах у России до конца этого года закончить разработку технического проекта «тоннеля Путина – Трампа». Также в Москве ожидают, что идею поддержат и в Китае, который мог бы присоединиться к разработке и реализации этой грандиозной идеи.

Этот проект может очень сильно изменить логистику между Евразией и Северной Америкой.

Жилищная инфраструктура в Мариуполе

Другим не менее важным договором стало соглашение о сотрудничестве между ВТБ и ГК «Садовое кольцо». Банком была открыта кредитная линия более чем на 12 млрд рублей для развития жилищной инфраструктуры в Мариуполе (ДНР). Финансирование направлено на строительство жилых комплексов «Садовые кварталы» и «Дом у моря» до конца 2029 года.

Строительство ЦОД в ДНР

«АйСи Групп» и ВТБ договорились о строительстве первого центра обработки данных (ЦОД) в ДНР стоимостью около 20 млрд рублей.

Донбасс продолжает оставаться интересным регионом для инвестиций, и новые соглашения это доказывают.

Что изменилось в 2026 году: правила

Впервые с 2021 года ПЦР‑тесты для большинства участников на ПМЭФ-2026 были отменены. Исключение составили только те, кто участвовал в пленарном заседании (включая СМИ и персонал), — им требовалось сдать тесты на ковид, грипп А/В и ОРВИ.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании

Одной из важных частей форума является пленарное заседание, на котором выступает сам президент России, и ПМЭФ-2026 не остался без внимания Владимира Путина. Речь главы государства длилась 45 минут и стала одной из самых продолжительных в истории форума.

Выступление президента в рамках ПМЭФ-2026 прошло 5 июня и было посвящено ключевым вопросам экономики и международного сотрудничества.

Так, Путин отметил структурную трансформацию мира и уход от западноцентричной модели. Он привёл статистику: за последние пять лет 49% прироста мирового ВВП обеспечили страны БРИКС, а G7 — лишь 18%. Доля БРИКС в мировом ВВП по ППС превысила показатели G7.

Президент выделил три ключевые технологии будущего — искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. Он предупредил, что страны, не создающие собственные решения, рискуют стать «цифровой периферией».

Владимир Владимирович затронул и тему СВО, в частности прокомментировал письмо Зеленского, отметив, что оно «содержит элементы хамства». И подчеркнул, что, вероятно, украинская сторона намеренно выдвигает требования, которые только затягивают конфликт, приводя в пример нежелание Киева видеть в качестве гаранта возможных договоренностей с Москвой президента США Дональда Трампа.

«Это что? Способ создания условий для личной встречи и переговоров или создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — сказал Путин. А обратившись к российским бойцам на передовой, пожелал: «Работайте, братья!»

Ещё одним важным вопросом, который поднял президент, оказались пороги для уплаты НДС. Как заявил Путин, он поручил правительству и Госдуме подготовить поправки, которые бы отсрочили их снижение и зафиксировали на действующем уровне. Однако, на какой срок будет закреплен действующий порог в 20 млн руб., глава государства не уточнил. Пока что в 2027 году порог планируют снизить до 15 млн руб.

Речь Путина на ПМЭФ-2026: ответ Зеленскому и вопросы бизнеса. Фото © РИА Новости / Сергей Бобылев

Мнение экспертов: как оценили итоги форума

Эксперты отметили, что выступление Путина носило скорее стратегический характер. Инвесторы ожидали конкретных прорывных инициатив по геополитике, налоговой политике или ставке, но услышали в основном подтверждение текущего курса. Тем не менее итоги форума оценили высоко: ПМЭФ‑2026 подтвердил статус крупнейшей деловой площадки Евразии, показал способность российской экономики адаптироваться к новым условиям и продемонстрировал интерес к сотрудничеству, в том числе со стороны западного бизнеса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В каком году прошёл ПМЭФ‑2026 и где именно?

ПМЭФ‑2026 прошёл в 2026 году в КВЦ «Экспофорум» (Санкт‑Петербург).

Кто был страной – гостем ПМЭФ‑2026?

Страной – гостем ПМЭФ-2026 стала Саудовская Аравия.

Сколько человек участвовало в форуме?

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года участвовало более 24,5 тыс. человек из 142 стран.

Какова общая сумма подписанных соглашений на ПМЭФ‑2026?

Общая сумма подписанных соглашений на ПМЭФ‑2026 составила 6,642 трлн рублей.

Почему Франция официально не участвовала в ПМЭФ‑2026?

Франция, как и другие страны ЕС, официально не направила делегацию из‑за санкционных ограничений и геополитической обстановки. Однако представители некоторых компаний всё же были на форуме, широко это не афишируя.

Нужно ли было сдавать ПЦР‑тест для посещения ПМЭФ‑2026?

Для большинства участников ПЦР‑тесты отменили. Исключение — участники пленарного заседания, которым требовалось сдать тесты на ковид, грипп и ОРВИ.

Заключение

ПМЭФ‑2026 подтвердил статус крупнейшей деловой площадки Евразии. Рекордный объём инвестиций (6,642 трлн рублей) и участие представителей из 142 стран свидетельствуют о том, что экономика России успешно адаптируется к новым условиям. Участие западного бизнеса на «полях» форума говорит о неизбежности возврата к кооперации, несмотря на текущие геополитические сложности. Форум стал площадкой для запуска масштабных проектов, которые определят развитие страны на ближайшие годы.

Авторы Андрей Ананьев