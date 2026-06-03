Volga K50 — новая «Волга»: премьера на ПМЭФ-2026, цена от 4,2 млн рублей, двигатель и комплектации
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Новая Volga K50 дебютировала на ПМЭФ-2026. Цена — от 4 199 000 рублей, старт продаж — 19 июня. Двигатель 2.0 л турбо (238 л.с.), 8АКПП, полный привод. Отличия от Geely Monjaro, комплектации и оснащение.
Новая «Волга» представлена на ПМЭФ-2026: что известно о премьере. Обложка © volga.auto
Знакомьтесь: Volga K50. Новый флагман возрождённой «Волги» показали живьём на ПМЭФ-2026 в Питере. Дата — 3 июня. Сколько просят? От 4 199 000 рублей — на 400 тысяч дешевле донора. Техника знакомая: 2.0 турбо (238 сил), 8-ступенчатый «автомат» и полный привод без вариантов. Продажи? Предварительно, старт — 19 июня. Дальше — подробно: комплектации, отличия от конкурентов, а заодно расскажем про младшие модели K40 и C50.
Премьера на ПМЭФ: что показали и где
3 июня 2026 года на стенде Volga в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума публике впервые показали K50. Один экземпляр, серый. Никаких макетов — настоящая машина.
Форум проходит с 3-го по 6 июня. Главная тема в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Но для автолюбителей главным событием стала именно эта премьера.
Заодно объявили и другие модели — седан C50 и кроссовер K40. О них чуть позже.
Цена и старт продаж: когда брать и сколько отдавать
K50 будет стоить от 4 199 000 рублей. Продажи стартуют 19 июня 2026 года. Первые машины уже распределяют по дилерам.
Похожий на K50 Geely Monjaro сейчас стоит минимум 4 599 990 рублей. Разница — примерно 400 тысяч в пользу «Волги». Правда, производитель пока не уточнил: 4,2 млн — это окончательный ценник или с учётом всяких акций? Посмотрим.
Гарантия — 5 лет или 150 тысяч километров.
Где собирают?
В Нижнем Новгороде, на бывших мощностях Volkswagen и Skoda. Завод теперь принадлежит «Производству легковых автомобилей» (дочка ГАЗа). План — до 110 тысяч машин в год.
Технические характеристики «Волги»: мотор, коробка, привод, габариты
Вот что под капотом «Волги»:
- двигатель: 2.0 литра, бензин, турбо;
- разгон до 100 км/ч — 7.7 с, максимальная скорость — 217 км/ч, багажник — 562 л, расход — 8.5 л / 100 км;
- мощность: 238 л.с., крутящий момент — 350 Н·м;
- коробка: 8-ступенчатый «автомат» (гидротрансформатор);
- привод: только полный, выбора нет;
- подвеска: адаптивная, с регулируемой жёсткостью (доступно в топовых комплектациях).
Габариты «Волги»:
- длина — 4770 мм;
- ширина — 1895 мм;
- высота — 1689 мм;
- колёсная база — 2845 мм.
Класс — D-SUV (крупные кроссоверы).
Комплектации «Волги»: три версии на выбор
Всего три комплектации: «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив».
В базовом «Комфорте» уже есть:
- 19-дюймовые диски;
- 4 подушки безопасности;
- отделка салона кожей и замшей (без люка);
- аудиосистема на 8 динамиков;
- зимний пакет: подогрев сидений, руля, лобового стекла;
- обычный круиз-контроль (не адаптивный);
- двухзонный климат-контроль;
- бесключевой доступ.
Комплектации новой «Волги»-2026: Комфорт, Премиум, Эксклюзив. Фото © volga.auto
В «Премиум» добавляются:
- адаптивный круиз-контроль;
- трёхзонный климат-контроль;
- электропривод передних сидений;
- вентиляция водительского кресла;
- помощники: автоторможение, удержание в полосе.
В топовом «Эксклюзиве» добавляются:
- 20-дюймовые диски;
- панорамная крыша с люком;
- тонировка задних стёкол;
- массаж передних сидений;
- вентиляция передних сидений (для обоих);
- задний диван с электроприводом спинки;
- проекционный дисплей (HUD);
- электропривод багажника;
- премиум-акустика на 12 динамиков;
- замшевый потолок, отделка экокожей;
- электропривод сидений с памятью.
Богато, спору нет.
Что ещё выпустит Volga: K40 и C50
Бренд не ограничится одной моделью. В планах — ещё два автомобиля «Волга».
Volga K40 (от 2 749 000 рублей)
Кроссовер помельче. Двигатели:
- 1.5 л (147 л.с.), 7-ступенчатый «робот», передний привод
- либо 2.0 л (200 л.с.), 8АКПП, полный привод.
Оснащение: удержание в полосе, адаптивный круиз, камеры кругового обзора.
Volga C50 (от 2 899 000 рублей)
Бизнес-седан. Длина — 4825 мм, колёсная база — 2800 мм (просторно!). Двигатель — 2.0 л турбо на 150 или 200 л.с., 7-ступенчатый «робот», передний привод. В топе — адаптивный круиз, автоторможение, удержание в полосе.
Обе модели тоже появятся у дилеров в июне 2026 года.
А что у конкурентов? Сравниваем
Главный конкурент «Волги» K50 — Geely Monjaro. Разница в цене 400 тысяч. Но есть нюансы.
Владельцы Monjaro жалуются на тонкое ЛКП — сколы и царапины появляются быстро. Так что будущему владельцу K50 стоит сразу думать о защитной плёнке. Ещё передние рычаги и сайлентблоки могут «уставать» к 50–60 тысячам км.
Chery Tiggo 8 Pro Max? В топовых версиях он подбирается к той же цене, но уступает Monjaro по мощности и премиальности. Так что K50 здесь выглядит предпочтительнее.
Мнения экспертов и журналистов: что говорят о «Волге»
- По цене: «Волга» K50 дешевле Monjaro на 400 тысяч — это главный аргумент.
- По внешности: K50 получил выпуклые ламели решётки.
- По ЛКП: будущим владельцам рекомендуют сразу обрабатывать кузов или клеить плёнку — краска тонкая.
Часто задаваемые вопросы
Когда старт продаж Volga K50?
19 июня 2026 года.
Сколько стоит Volga K50?
От 4 199 000 рублей.
Какой двигатель у Volga K50?
2.0 л турбо, 238 л.с., 350 Н·м.
Какая коробка передач?
8-ступенчатый «автомат» (гидротрансформатор).
Volga K50 — это перелицованный Geely Monjaro?
Технически и внешне автомобили похожи. Официальной информации, что Geely участвует в проекте, нет.
Где собирают Volga K50?
Нижний Новгород, бывший завод Volkswagen/Skoda.
Какие ещё модели есть у Volga?
K40 (кроссовер от 2,75 млн) и C50 (седан от 2,9 млн).
Что лучше взять — K50 или Monjaro?
Если важна экономия 400 тысяч — K50. Если важна готовая дилерская сеть Geely — Monjaro.
Будет ли у Volga K50 задний привод или только полный?
Только полный привод, во всех комплектациях. Выбора нет.
Какая динамика разгона до 100 км/ч?
Официальных данных нет. По аналогии с Geely Monjaro (та же масса и мотор) — около 7,5 секунды. Дождёмся тестов.
Заключение
Итак, Volga K50 показана на ПМЭФ-2026 3 июня. Продажи стартуют 19 июня. Цена — от 4,2 млн рублей. Под капотом — 2.0 турбо (238 л.с.), 8АКПП, полный привод. Габариты: длина 4770 мм, ширина 1895 мм, высота 1689 мм, база 2845 мм.
Стоит брать? Если не смущает тонкая краска и потенциальные проблемы с подвеской, знакомые по Monjaro, — да. Если хочется спокойствия и готовой сервисной сети — лучше посмотреть на оригинал. 19 июня 2026 года машины появятся у дилеров. Посмотрим, как бренд Volga покажет себя в деле.