Volga K50 — новая «Волга»: премьера на ПМЭФ-2026, цена от 4,2 млн рублей, двигатель и комплектации Оглавление Премьера на ПМЭФ: что показали и где Цена и старт продаж: когда брать и сколько отдавать Технические характеристики «Волги»: мотор, коробка, привод, габариты Комплектации «Волги»: три версии на выбор Что ещё выпустит Volga: K40 и C50 Volga K40 (от 2 749 000 рублей) Volga C50 (от 2 899 000 рублей) А что у конкурентов? Сравниваем Мнения экспертов и журналистов: что говорят о «Волге» Часто задаваемые вопросы Когда старт продаж Volga K50? Сколько стоит Volga K50? Какой двигатель у Volga K50? Какая коробка передач? Volga K50 — это перелицованный Geely Monjaro? Где собирают Volga K50? Какие ещё модели есть у Volga? Что лучше взять — K50 или Monjaro? Будет ли у Volga K50 задний привод или только полный? Какая динамика разгона до 100 км/ч? Заключение Новая Volga K50 дебютировала на ПМЭФ-2026. Цена — от 4 199 000 рублей, старт продаж — 19 июня. Двигатель 2.0 л турбо (238 л.с.), 8АКПП, полный привод. Отличия от Geely Monjaro, комплектации и оснащение. 3 июня, 14:22 Новая «Волга» представлена на ПМЭФ-2026: что известно о премьере. Обложка © volga.auto

Знакомьтесь: Volga K50. Новый флагман возрождённой «Волги» показали живьём на ПМЭФ-2026 в Питере. Дата — 3 июня. Сколько просят? От 4 199 000 рублей — на 400 тысяч дешевле донора. Техника знакомая: 2.0 турбо (238 сил), 8-ступенчатый «автомат» и полный привод без вариантов. Продажи? Предварительно, старт — 19 июня. Дальше — подробно: комплектации, отличия от конкурентов, а заодно расскажем про младшие модели K40 и C50.

Премьера на ПМЭФ: что показали и где

3 июня 2026 года на стенде Volga в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума публике впервые показали K50. Один экземпляр, серый. Никаких макетов — настоящая машина.

Форум проходит с 3-го по 6 июня. Главная тема в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Но для автолюбителей главным событием стала именно эта премьера.

Заодно объявили и другие модели — седан C50 и кроссовер K40. О них чуть позже.

Цена и старт продаж: когда брать и сколько отдавать

K50 будет стоить от 4 199 000 рублей. Продажи стартуют 19 июня 2026 года. Первые машины уже распределяют по дилерам.

Похожий на K50 Geely Monjaro сейчас стоит минимум 4 599 990 рублей. Разница — примерно 400 тысяч в пользу «Волги». Правда, производитель пока не уточнил: 4,2 млн — это окончательный ценник или с учётом всяких акций? Посмотрим.

Гарантия — 5 лет или 150 тысяч километров.

Где собирают?

В Нижнем Новгороде, на бывших мощностях Volkswagen и Skoda. Завод теперь принадлежит «Производству легковых автомобилей» (дочка ГАЗа). План — до 110 тысяч машин в год.

Технические характеристики «Волги»: мотор, коробка, привод, габариты

Вот что под капотом «Волги»:

двигатель: 2.0 литра, бензин, турбо;

разгон до 100 км/ч — 7.7 с, максимальная скорость — 217 км/ч, багажник — 562 л, расход — 8.5 л / 100 км;

мощность: 238 л.с., крутящий момент — 350 Н·м;

коробка: 8-ступенчатый «автомат» (гидротрансформатор);

привод: только полный, выбора нет;

подвеска: адаптивная, с регулируемой жёсткостью (доступно в топовых комплектациях).

Габариты «Волги»:

длина — 4770 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1689 мм;

колёсная база — 2845 мм.

Класс — D-SUV (крупные кроссоверы).

Комплектации «Волги»: три версии на выбор

Всего три комплектации: «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив».

В базовом «Комфорте» уже есть:

19-дюймовые диски;

4 подушки безопасности;

отделка салона кожей и замшей (без люка);

аудиосистема на 8 динамиков;

зимний пакет: подогрев сидений, руля, лобового стекла;

обычный круиз-контроль (не адаптивный);

двухзонный климат-контроль;

бесключевой доступ.

Комплектации новой «Волги»-2026: Комфорт, Премиум, Эксклюзив. Фото © volga.auto

В «Премиум» добавляются:

адаптивный круиз-контроль;

трёхзонный климат-контроль;

электропривод передних сидений;

вентиляция водительского кресла;

помощники: автоторможение, удержание в полосе.

В топовом «Эксклюзиве» добавляются:

20-дюймовые диски;

панорамная крыша с люком;

тонировка задних стёкол;

массаж передних сидений;

вентиляция передних сидений (для обоих);

задний диван с электроприводом спинки;

проекционный дисплей (HUD);

электропривод багажника;

премиум-акустика на 12 динамиков;

замшевый потолок, отделка экокожей;

электропривод сидений с памятью.

Богато, спору нет.

Что ещё выпустит Volga: K40 и C50

Бренд не ограничится одной моделью. В планах — ещё два автомобиля «Волга».

Volga K40 (от 2 749 000 рублей)

Кроссовер помельче. Двигатели:

1.5 л (147 л.с.), 7-ступенчатый «робот», передний привод

либо 2.0 л (200 л.с.), 8АКПП, полный привод.

Оснащение: удержание в полосе, адаптивный круиз, камеры кругового обзора.

Volga C50 (от 2 899 000 рублей)

Бизнес-седан. Длина — 4825 мм, колёсная база — 2800 мм (просторно!). Двигатель — 2.0 л турбо на 150 или 200 л.с., 7-ступенчатый «робот», передний привод. В топе — адаптивный круиз, автоторможение, удержание в полосе.

Обе модели тоже появятся у дилеров в июне 2026 года.

А что у конкурентов? Сравниваем

Главный конкурент «Волги» K50 — Geely Monjaro. Разница в цене 400 тысяч. Но есть нюансы.

Владельцы Monjaro жалуются на тонкое ЛКП — сколы и царапины появляются быстро. Так что будущему владельцу K50 стоит сразу думать о защитной плёнке. Ещё передние рычаги и сайлентблоки могут «уставать» к 50–60 тысячам км.

Chery Tiggo 8 Pro Max? В топовых версиях он подбирается к той же цене, но уступает Monjaro по мощности и премиальности. Так что K50 здесь выглядит предпочтительнее.

Мнения экспертов и журналистов: что говорят о «Волге»

По цене: «Волга» K50 дешевле Monjaro на 400 тысяч — это главный аргумент.

«Волга» K50 дешевле Monjaro на 400 тысяч — это главный аргумент. По внешности: K50 получил выпуклые ламели решётки.

K50 получил выпуклые ламели решётки. По ЛКП: будущим владельцам рекомендуют сразу обрабатывать кузов или клеить плёнку — краска тонкая.

Часто задаваемые вопросы

Когда старт продаж Volga K50?

19 июня 2026 года.

Сколько стоит Volga K50?

От 4 199 000 рублей.

Какой двигатель у Volga K50?

2.0 л турбо, 238 л.с., 350 Н·м.

Какая коробка передач?

8-ступенчатый «автомат» (гидротрансформатор).

Volga K50 — это перелицованный Geely Monjaro?

Технически и внешне автомобили похожи. Официальной информации, что Geely участвует в проекте, нет.

Где собирают Volga K50?

Нижний Новгород, бывший завод Volkswagen/Skoda.

Какие ещё модели есть у Volga?

K40 (кроссовер от 2,75 млн) и C50 (седан от 2,9 млн).

Что лучше взять — K50 или Monjaro?

Если важна экономия 400 тысяч — K50. Если важна готовая дилерская сеть Geely — Monjaro.

Будет ли у Volga K50 задний привод или только полный?

Только полный привод, во всех комплектациях. Выбора нет.

Какая динамика разгона до 100 км/ч?

Официальных данных нет. По аналогии с Geely Monjaro (та же масса и мотор) — около 7,5 секунды. Дождёмся тестов.

Заключение

Итак, Volga K50 показана на ПМЭФ-2026 3 июня. Продажи стартуют 19 июня. Цена — от 4,2 млн рублей. Под капотом — 2.0 турбо (238 л.с.), 8АКПП, полный привод. Габариты: длина 4770 мм, ширина 1895 мм, высота 1689 мм, база 2845 мм.

Стоит брать? Если не смущает тонкая краска и потенциальные проблемы с подвеской, знакомые по Monjaro, — да. Если хочется спокойствия и готовой сервисной сети — лучше посмотреть на оригинал. 19 июня 2026 года машины появятся у дилеров. Посмотрим, как бренд Volga покажет себя в деле.

Авторы Андрей Соколов