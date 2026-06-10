В Москве на ВДНХ стартовал VI Международный туристический форум «Путешествуй!». Торжественную церемонию открытия провёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Мероприятие продлится с 10 по 14 июня. Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Министерство экономического развития РФ при поддержке правительства России.

Церемония началась с парада участников выставочной экспозиции — регионов России, зарубежных стран и компаний. Вместе с Чернышенко в открытии участвовали заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков и заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил Минэкономразвития, Фонд Росконгресс, мэрию Москвы и лично Сергея Собянина, а также глав регионов за организацию форума.

«Участники представили свои лучшие туристические продукты. У нас есть уникальный шанс выбрать путешествие своей мечты. Какая же большая у нас страна, и как много иностранных гостей приехало к нам!» — сказал вице-премьер.

Дмитрий Вахруков поздравил всех с открытием и назвал форум беспрецедентным по масштабу. Он поблагодарил иностранных партнёров, которые приехали в Россию, и пожелал участникам плодотворной работы. Владимир Затынайко отметил, что форум объединяет всю экосистему туризма — от идеи и создания инфраструктуры до выбора маршрута конкретным путешественником.

«Форум помогает разным участникам отрасли находить друг друга, запускать новые проекты и вместе развивать туризм в России», — подчеркнул он.

В зоне «Путешествуй по России!» для гостей представили стенды Приморского края, Кировской, Смоленской и Свердловской областей. Особое внимание уделено развитию внутреннего туризма и новым направлениям. Объединённая экспозиция «Золотого кольца» включает Ярославскую, Нижегородскую и Тверскую области. На стендах выступили губернаторы этих регионов.

В международной зоне «Отдыхай!» свои возможности показывают Беларусь, Абхазия, Китай, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа и Шри-Ланка.

Кроме того, представлены экспозиции Минздрава России, «Кавказ.РФ», «Росатома» и российских производителей туристической инфраструктуры. Отдельный стенд «Национальных приоритетов» рассказывает об автотуризме в России. На портале Путешествуем.рф уже размещено более 130 автомаршрутов, которые охватывают 67 регионов и включают тысячи достопримечательностей, отелей и объектов дорожной инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Международного туристического форума «Путешествуй!». Глава государства отметил, что форум по сложившейся традиции даёт возможность ведущим специалистам, бизнесменам и экспертам из России и других стран обменяться опытом и показать новые туристические направления. Они знакомят с культурой, традициями, природой и историческим наследием разных стран.