На ПМЭФ дали старт регистрации на форум «Россия — спортивная держава»

На ПМЭФ стартовала пригласительная кампания XIV форума «Россия — спортивная держава 2026». Мероприятие пройдёт в Красноярске с 21 по 23 октября.

5 июня на стенде Минспорта РФ прошла презентация будущего форума. В ней участвовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минспорта Михаил Дегтярёв, губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель правления «Росконгресса» Александр Стуглев.

Чернышенко отметил, что форум ежегодно объединяет спортсменов, чиновников и экспертов со всего мира, а Красноярск выбран неслучайно — у города есть опыт (Зимняя универсиада) и инфраструктура.

В 2025-м форум принимала Самара: более 5 тысяч участников из 58 стран. Оператором традиционно выступает «Росконгресс». Стуглев подчеркнул, что все организационные компетенции направят на успех мероприятия.

Губернатор Котюков напомнил, что Красноярск — город трудовой доблести с богатыми спортивными традициями. Он пригласил всех в октябре в центр России. Первыми зарегистрированными участниками стали Чернышенко, Дегтярёв и Котюков.

«Действительно, принимали не раз крупные спортивные состязания и международные старты и будем готовиться к тому, чтобы в октябре 2026 года это замечательное, красивое, яркое событие в самом центре России прошло достойно», — заметил Котюков.

Ранее Life.ru рассказывал, что XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Красноярске с 21 по 23 октября. Это мероприятие является одной из ключевых площадок для вынесения решений в сфере физической культуры и спорта.